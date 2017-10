La Guàrdia Civil nega qualsevol veracitat dels resultats del referèndum

La Guàrdia Civil qüestiona les dades ofertes per la Generalitat de Catalunya sobre el referèndum il·legal celebrat el passat 1 d'octubre i manté que no hi va haver un recompte real ni verificable. "No ha existit cap tipus de recompte ni de verificació que legitimi els resultats del mal anomenat referèndum", expliquen fonts coneixedores del dispositiu policial.





Els experts informàtics de la Guàrdia Civil estan convençuts que els seus 48 hores de "activitat frenètica" des del dissabte al diumenge dia 1 han impedit que la Generalitat de Catalunya disposi de "cap tipus de recompte ni verificació" que pugui legitimar els resultats del referèndum l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional.





El Govern va remetre divendres passat als mitjans de comunicació l'arxiu PDF amb el recompte definitiu del referèndum enviat en paral·lel al Parlament, a fi de que aquesta càmera pogués convocar el ple on es declari la independència.





Els experts informàtics de la Guàrdia Civil criden l'atenció sobre que, passada més d'una setmana del referèndum il·legal, encara no s'hagin pogut consultar les dades oficials de l'1-O per persones alienes a la Generalitat. Recorden, a més, que "van aconseguir monitoritzar i inhabilitar tots els plans de la Generalitat" en compliment amb l'ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Els agents van neutralitzar la qual anava a ser la sala de recomptes de l'1-O al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (Cesicat) el dissabte 30 de setembre , tot just 24 hores abans que s'obrissin les escoles desafiant les ordres judicials.





La prioritat dels agents de la Unitat Tecnològica va ser bloquejar 29 aplicacions i bases de dades diferents gestionades des del CTTI que "poguessin ser susceptibles d'utilitzar-se en un procés electoral com el que ens ocupa", segons va explicar en un acte la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armes.





En el CTTI es va aconseguir invalidar el sistema amb el qual els col·legis electorale s tenien previst enviar les dades a la Generalitat, encarregada de centralitzar el recompte en un model de recepció de la informació, en principi, molt habitual a d'altres processos electorals.





L'actuació de la policia judicial es va retardar a dissabte davant la sospita que la Generalitat podia comptar amb alternatives com la que van anunciar els consellers Jordi Turull i Raül Romeva a les 8.00 hores del diumenge 1 d'octubre: habilitar un sistema telemàtic perquè, a través de l'anomenat cens universal, permetre que cada votant pogués acudir a qualsevol local obert.





El sistema telemàtic comptava amb una aplicació web en el qual, abans de votar, s'havia comprovar que la persona estava censada i no hi havia votat ja amb anterioritat. Des que es va anunciar aquest cens universal, els experts informàtics de la Guàrdia Civil van desencadenar una "activitat frenètica" fins que, segons les citades fonts, van aconseguir tombar per complet el sistema.





TUMBADO "EN MENYS D'UNA HORA"





"En menys d'una hora, es va inhabilitar aquest cens universal, de tal manera que els membres de les mal anomenades meses electorals no podien comprovar si la persona estava censada i tampoc si havia votat amb anterioritat", expliquen fonts del dispositiu policial que va supervisar aquestes actuacions.





Els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van constatar 'in situ' que en molts llocs de votació es va elaborar una llista a mà de les persones que acudien a votar. També van documentar que diverses persones votaven indistintament en diferents llocs.





Els experts de la Guàrdia Civil consideren que la Generalitat era conscient que sense aquest sistema telemàtic no podia donar validesa al resultat dels vots en urnes --el mateix diumenge a primera hora van permetre també votar sense sobres i amb paperetes impreses a casa- , per aquest motiu tractessin de 'aixecar' el cens universal.





"Davant qualsevol iniciativa contrària a l'ordenat pel TSJC", relaten les citades fonts, "s'establien noves mesures que impossibilitaven que les comprovacions tant del cens com dels vots en urna". En total, van ser unes 500 els intents d'activar el cens universal, segons la Guàrdia Civil, sense èxit.





TRAVES DE RESPONSABLES DE L'CTTI I CESICAT





Les fonts del dispositiu policial liderat per la Guàrdia Civil assenyalen igualment les "traves" que van haver de superar per part dels responsables del CTTI i CESICAT, que van tractar de retardar "qualsevol petició d'informació, retardant de manera injustificada la contestació a les peticions que se'ls feien i donant sempre una informació incompleta ".





Malgrat tot això, la matinada de diumenge a dilluns el conseller Jordi Turull va comparèixer per dir que el "sí" havia vençut en el referèndum sobre la independència amb el 90,09% de vots favorables, i el 7,87% en contra , en base a les 2.262.424 paperetes "no requisades" que van poder comptabilitzar.





Des d'aquest dia, adverteixen les citades fonts, ningú del Govern ha tornat a comparèixer per explicar els resultats, relegant la presentació oficial dels resultats de manera que pugui ser consultada per persones alienes a la Generalitat.