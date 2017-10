Villarejo, Martín Blas i els ex caps de la UDEF, citats a declarar pel pendrive de Pujol

El jutge d'instrucció número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha citat el proper 16 d'octubre com a testimonis els comissaris ja jubilats José Manuel Villarejo i Marcelino Martín Blas pel pendrive 'fantasma' amb proves sobre la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.





Entre els cinc esmentats també hi figuren els policies Manuel Vázquez i José Manuel García Català, els exresponsables de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en l'etapa en què es va rebre la memòria USB per la qual el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va obrir una peça separada de la que, finalment, va deduir testimoni i es va inhibir a favor dels jutjats de plaça de Castilla.





Les citacions s'han comunicat a les parts després que el jutge Juan Javier Pérez interrogués el 13 de setembre a Eugenio Pino, el comissari, ja jubilat, que va ser director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional en l'etapa de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior.





Pi va declarar a la plaça de Castella com investigat pels delictes de prevaricació, frau processal i fals testimoni. L'ex DAO va assegurar que ni ell ni ningú del seu equip, inclòs el seu subordinat Bonifacio Díaz Sevillano (que va declarar el 19 de setembre), sap "res de res" sobre un pendrive que, segons ell, va arribar a la Policia a través del llavors cap d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas.





"El que volen els Pujol és anul·lar la causa", va assenyalar Pi a preguntes dels periodistes el passat 13 de setembre. En aquest sentit, va revelar que l'excomissari José Manuel Villarejo, que manté una forta controvèrsia amb Martín Blas en la coneguda com a 'guerra de comissaris', li va oferir aquesta mateixa informació a canvi de 500.000 euros.





L'oferiment va ser descartat per Pi, segons el seu testimoni davant del jutge, en entendre que aquestes mateixes proves les havia obtingut ja a través del llavors cap d'Afers Interns. Fonts jurídiques han precisat que Pi va contestar a l'ampli interrogatori del jutge i del representant del Ministeri Públic remetent-se a la seva declaració al febrer a l'Audiència Nacional.





UN PENDRIVE QUE ESTAVA ENCRIPTAT





Segons la seva versió davant del jutge de Plaça de Castella, Martín Blas li va dir que la memòria USB incloïa informació de l'agència Método 3, sense aclarir-li si procedia de registres judicials, encara que ell no va poder veure el seu contingut perquè estava encriptat. Tampoc li va donar cap ordre al respecte al seu subordinat Bonifacio Díaz Sevillano.





Aquest policia va reiterar davant del jutge que no va tractar amb l'agència Método 3 ni tampoc va conèixer les actuacions sobre la família de Jordi Pujol iniciades al Jutjat número 14 de Barcelona.





A l'deduir testimoni, el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata va considerar provat que els documents van ser lliurats, "seguint instruccions de Pi", a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) per la mediació de Bonifacio Díaz Sevillano, persona vinculada a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia Nacional.





A més d'enviar aquesta causa al jutjat madrileny, De la Mata va arxivar la peça separada relativa a aquesta memòria extraïble en considerar que no s'havia pogut acreditar ni l'origen ni la ubicació dels documents, ni "qui els va obtenir i com", i tampoc "la cadena de custòdia dels mateixos". També va demanar al Ministeri de l'Interior que estudiés desposseir Pi de les seves condecoracions.





El jutge de Plaça de Castella ha reprès aquestes indagacions interessant-se per la cadena de custòdia d'unes proves que van ser apartades del sumari per no contaminar la causa del 'cas Pujol', que segueix la seva instrucció a l'Audiència Nacional.





De la Mata va interrogar Eugenio Pi i Marcelino Martín Blas després que, al febrer, li remeteren un dispositiu de la marca Toshiba de 8 GB de capacitat que un agent de la UDEF havia trobat dies enrere "ordenant els diferents calaixos i armaris de la seva despatx ".