Vivint dins d'un quadre

Perquè cada cadascú de nosaltres pugui fer-se amb una personalitat, necessitem exercitar la mirada i desenvolupar criteris. Organitzar l'espai des d'una perspectiva, amb la cooperació estreta de les nostres diferents facultats.





Llegeixo a Kenneth Clark, cèlebre historiador de l'art mort en 1983, un llibre que conté textos de les seves conferències sobre l'art, en general: Moments de visió (Elba). Clara Pastor, la seva editora, destaca que en el període en què Clark va ser director del National Gallery de Londres, més de dotze anys, va fer transformar les col·leccions, ordenar-les i classificar-les, i va adquirir obres notables que van enriquir el fons, va aconseguir a més que aquest quedés en un lloc segur durant la guerra i tornés intacte a les sales de la seva Galeria.





Hi ha paràgrafs sense desperdici, com aquest: "¿Quines són les qualitats especials que necessita posseir l'historiador i crític d'art? Per començar, no només ha de ser sensible a les obres d'art, sinó àvid de assaborir-. Els crítics amb acidesa d'estómac, encara que puguin gaudir de cert èxit, no passen a la posteritat ". Clark proposa el valor d'acceptar sincera i humilment els propis sentiments. Es tracta de no amagar les afinitats que puguin unir la nostra existència a la dels altres.





Clark es fixa en Van Gogh, com "el pintor del segle XIX que va veure els objectes ordinaris amb més intensitat". Es fixa en Leonardo da Vinci, com el primer artista que en el sentit modern va ser científic per afició. I assenyala que tot i que la ciència hagi absorbit nombroses funcions de l'art i hagi acaparat -diu- un gran nombre d'artistes en potència, "és evident que no pot reemplaçar a l'art. Els seus processos intel·lectuals pot ser que s'assemblin, però els seus objectius són diferents ".





Clark ofereix una llei digna de reflexió: entén que l'art i la societat tenen una relació sana entre si quan la majoria de la gent creu que l'art li és vital per a "reafirmar les seves creences, informar-se sobre qüestions d'importància duradora i fer visible el invisible ". Després de rellegir-ho sento sense remei pessimisme, tot dista d'aquest punt. Trobo, però, algun consol amb la proposta de Bernard Berenson: "mirar una i altra vegada fins a trobar-vivint dins el quadre i identificar-nos amb el mateix per un breu instant". Art darrere de riquesa i llibertat.