El 15% de la població espanyola patirà algun problema de salut mental

Una de cada quatre persones presenta en algun moment de la seva vida algun trastorn mental, segons indica l'Organització Mundial de la Salut (OMS). I segons indica el Sistema Nacional de Salut, prop de 9 milions de la població espanyola, un 15%, presentartá en algun moment de la seva vida un problema de salut mental com ansietat o depressió.





La salut mental en el lloc de treball és el tema escollit aquest any amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre, en més de 100 països.





L'ESTIGMA DIFICULTA LA INSERCIÓ





Aquesta iniciativa pretén conscienciar sobre la possibilitat de portar una vida normal. Així, la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, ha reclamat més mesures per afavorir la "integració real" en l'àmbit laboral dels afectats per un trastorn mental, ja que segons dades de la Confederació de Salut Mental Espanya fins al 84 per cent d'aquestes persones no té feina.





Cal normalitzar els transtorns mentals i comprendre que es tracta d'alteracions del comportament, o emocionals, que dificulten l'adaptació a l'entorn social, i es poden deure a factors genètics, o ser causats per l'entorn social, o per un succés traumàtic com la pèrdua d'una ocupació, una mort propera o fins i tot una separació, i no s'ha de culpar d'elles a la persona que els pateix.