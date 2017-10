Colonial es trasllada a Madrid per la situació a Catalunya

Colonial ha aprovat en consell d'administració extraordinari traslladar la seu social de la companyia, actualment situada a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, al nombre 52 del passeig de la Castellana de Madrid, segons ha informat la SOCIMI.





La immobiliària patrimonialista se suma així a la llista d'entitats financeres i empreses que en els últims dies han tret de Catalunya la seva seu davant la incertesa política





En el cas de la immobiliària que presideix Juan José Brugera, propietària d'una cartera d'edificis d'oficines repartits pel centre de Madrid, Barcelona i París, mou el seu domicili social després que l'agència de qualificació Moody 's advertís la passada setmana de la possible devaluació dels seus edificis que podria generar l'actual situació a Catalunya.





Colonial té a Barcelona el 19% de la seva cartera d'oficines, valorada en total en uns 8.000 milions d'euros. Un altre 35% està a Madrid ia 46% restant, a París.





Segons ha indicat Moody 's, el descens del valor dels immobles pot afectar el nivell d'endeutament de Colonial, atès que les immobiliàries patrimonialistes el mesuren a partir de la relació entre el seu endeutament i el valor dels seus actius.





Tanmateix, la firma ha indicat que, atès que el pes de Barcelona era menor respecte als altres dos mercats de l'empresa, ni en el pitjor escenari el seu endeutament superaria la cota del 50% del valor dels seus actius, de manera que, així mateix , descartava una revisió del ràting que té assignat a la companyia.





ACCIONISTES





Colonial està participada majoritàriament per inversors estrangers, com el fons sobirà de Qatar, amb un 10,6%, i el grup mexicà Finaccess, amb un 13,7%.





No obstant això, la família catalana Puig va desembarcar aquest any en la seva capital, on té una participació del 5%. A més, la immobiliària i el grup de cosmètica s'han aliat per abordar junts un projecte a Barcelona.





Es tracta de la construcció d'una nova i emblemàtica torre d'oficines de 21 plantes d'alçada que s'aixecarà a la Plaça Europa.





Colonial, que recentment va tornar l'Íbex-35, ha informat de l'aprovació del canvi de seu al tancament de la sessió de Borsa, tot i que ja ho havia anticipat la vigília. Per això, les accions de la SOCIMI es van revalorar un 2,60% fins a tancar en 7,952 euros per acció.