Colau demana a Puigdemont frenar la DUI ia Rajoy que descarti aplicar el 155

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que freni qualsevol declaració unilateral d'independència, i al president del Govern, Mariano Rajoy, que descarti aplicar l'article 155 de la Constitució --suspensió de la autonomia-- i exhibeixi "responsabilitat d'Estat" per negociar amb les autoritats catalanes.





En una declaració institucional des de la Galeria Gòtica de l'Ajuntament, un dia abans que el president català comparegui al Parlament, s'ha dirigit a ell: "Els resultats l'1 d'octubre no poden ser un aval per proclamar la independència".





Colau ha apel·lat als dos presidents perquè frenin el que considera una escalada de tensió que no porta enlloc ni a Catalunya ni a Barcelona: "No és el moment del xoc de trens, és el moment del diàleg i d'imaginar nous camins ".





Els ha demanat abandonar "les trinxeres, el llenguatge de vencedors i vençuts" per encarar una solució al conflicte dialogada, i ha assegurat que percep entre els barcelonins preocupació i tristesa.





"L'ACTE MÉS VALENT"





Considera que la votació de l'1 d'octubre ha obert una possibilitat a la mediació internacional en el conflicte entre Catalunya i la resta de l'Estat, i avisa als dos presidents que el "acte més valent" que podrien fer és dialogar i acceptar aquesta mediació , renunciant als seus respectius plans actuals.





Al president català l'ha definit com un home de principis que es deu a un programa electoral en què s'incloïa la independència, però alhora li ha advertit de les conseqüències negatives d'aquest projecte polític: "No cal precipitar-se. No podem posar en perill la cohesió social ni les institucions catalanes ".





A Rajoy li ha demanat abandonar la idea de suspendre l'autonomia catalana; deixar de banda la "intervenció" de les institucions catalanes i retirar de Catalunya el dispositiu policial extraordinari que l'Estat va desplegar amb motiu de l'1 d'octubre.





Així, reclama "gestos de distensió" dels dos presidents, els ha acusat de ser protagonistes d'una escalada en el conflicte que no beneficia ningú i els ha avisat que és moment de construir ponts en lloc de dinamitarlos.





MAJORIES PARLAMENTÀRIES I PSOE





Ha conclòs que Catalunya està en una cruïlla de camins històric i que davant aquest escenari no val ni resposta unilaterals --la Generalitat-- ni mesures coercitives --el Estat--, i ha apel·lat a començar un diàleg des de les institucions en què ella està disposada a implicar-se.





L'alcaldessa considera que hi ha "majories parlamentàries" que permeten afrontar un diàleg amb garanties, i ha elogiat el principal grup de l'oposició al Congrés, el PSOE, perquè ha començat a parlar de diàleg i de negociació política, considera.





MOBILITZACIONS SENSE PRECEDENTS





Colau ha dit que la societat catalana és plural i diversa, i que així ho proven les mobilitzacions dels últims dies: des del referèndum de l'1 d'octubre fins a les concentracions pel diàleg de dissabte i la manifestació contra la independència de diumenge: "Totes elles són legítimes i mereixen ser escoltades ".





Sosté que la votació de l'1-O mereix una especial menció, ja que més de dos milions de persones van participar en ella i va evidenciar ser un acte de sobirania popular que ha demostrat el "esgotament del model autonòmic a Catalunya".