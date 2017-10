El PP de Lleida demana el seguiment exhaustiu d'un imam "salafista"

La presidenta del PP de Lleida Marisa Xandri ha demanat aquest dilluns a les forces de seguretat un seguiment exhaustiu d'un imam que ha tornat a Lleida per fer-se càrrec de nou de la comunitat musulmana que tenia la seva mesquita al Carrer del Nord, que va clausurar el Ajuntament i que ara resa al Palau de Vidre.





L'imam "Houzi substituirà ara a l'actual imam de la comunitat Raichid Tisaid, però ja havia estat dirigint el col·lectiu des de 1999 fins a 2014 i és conegut com un dels principals líders del corrent salafista a Catalunya", assegura el PP en un comunicat de aquest dilluns.





Xandri considera que el seu retorn a Lleida per posar-se de nou al capdavant de la comunitat islàmica de la mesquita del carrer del Nord és una notícia "dolenta per a la llibertat i la democràcia".





"Coneixem a Houzi i sabem què representa. De fet, alguns musulmans lleidatans van denunciar l'existència a la ciutat durant l'anterior etapa de Houzi a Lleida d'una espècie de brigada de la moral que suposadament va activar ell mateix", assenyala la també diputada popular a Parlament de Cataluya.





"Un imam radical és un perill evident per a tothom i ho vam veure fa poc a Ripoll, aquí, malauradament, la junta de cada mesquita pot triar a qualsevol com imam i no passa com al Marroc, on cal acreditar uns determinats estudis i disposar d'un certificat ministerial ", explica la diputada.