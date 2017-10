Espanya aprova el tràmit davant d'Israel

Illarra després del gol.





La Selecció Espanyola ha tancat la classificació a Rússia 2018 amb una nova victòria, aquest cop davant d'Israel, per 0-1 en un partit sense transcendència.





Lopetegui va sortir amb l'equip suplent perquè tots poguessin gaudir de minuts. La 'Roja' va mantenir la possessió i va tocar amb comoditat, però va faltar pólvora a dalt, ja que Aduriz estava molt sol a la davantera i havia de baixar per tocar pilota.





A la mitja part, veient la falta de gol, el seleccionador va canviar a Ramos per Aspas, deixant així una defensa de tres jugadors per poder jugar molt més a l'atac.





El canvi clau, però, va ser l'entrada d'Isco. Asensio ho va intentar durant tot el partit, però Aduriz no va tenir el dia. No obstant això, l'andalús va sortir com a líder i va començar a distribuir el joc.





El gol, sorprenentment, va arribar a mans de Illarramendi, amb un gol molt vistós des de fora de l'àrea.