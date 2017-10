La Guàrdia Civil creu que els tweets de l'ANC i Òmnium van posar en perill a la gent l'1-O

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a la sortida de l'Audiència Nacional després de declarar divendres passat.





La continuïtat i contingut dels missatges publicats pels comptes oficials en Twitter dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cruixat en les hores anteriors al passat 1 d'octubre i durant aquesta jornada van tenir "un paper decisiu en el manteniment de la resistència per part dels congregats en els diferents punts de votació".





Així s'assenyala en les conclusions d'una diligència que obra en l'atestat, a què ha tingut accés Europa Press, que divendres passat la Guàrdia Civil va lliurar a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela en el marc de la causa que investiga tots dos dirigents, al més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ia una de les seves subordinades per delictes de sedició relacionats amb les protestes dels dies 20 i 21 de setembre a Barcelona i amb la celebració del referèndum.





Després de l'anàlisi dels missatges publicats per ambdós, la Guàrdia Civil conclou que ANC, Òmnium i els seus dirigents van utilitzar Twitter per llançar uns missatges que, si bé apel·laven a una resistència 'pacífica', no deixen de ser una "resistència que va dificultar, quan no va impedir, l'actuació dels cossos policials per al compliment de l'acte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ", dirigit a impedir la celebració de la consulta il·legal.





Segons la Guàrdia Civil, Sànchez i Cuixart van utilitzar també aquesta xarxa social com a mitjà per convocar la població a mantenir els llocs marcats com a col·legis electorals oberts en els dies previs al referèndum il·legal, secundant la iniciativa de @escolesobertes.





VAN ACTUAR DESPRÉS DE L'ACTE DEL TSJC





Afegeix que el propi octubre 1 aquestes mateixes comptes van realitzar trucades als participants en el mateix animant-los a romandre a les escoles i presentar resistència a les actuacions policials encaminades a impedir el referèndum, tot això de forma posterior a l'emissió de la sentència del TSJC en qual s'ordenava a la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos que impedissin la utilització de locals o edificis públics per preparar o celebrar la consulta.





Totes aquests comptes gaudeixen segons l'informe "d'un gran poder de difusió d'informació" a causa del nombre de seguidors amb què compten, quedant patent a més que les entrades van ser reenviats per altres usuaris.





L'informe apunta que en el moment de realitzar l'anàlisi del compte @jordisanchezp tenia 36.091 seguidors, un nombre similar al d'@jcuixart, amb 36.091 seguidors.





També se'ls atribueix el control sobre els comptes oficials de l'ANC - @ assemblea-- amb 244.836 seguidors en el moment de l'informe, i d'Òmnium - @ omnium- amb 151.587 seguidors.





A més es van succeir durant dies "amb ple coneixement que contravenien l'ordenat pels diferents tribunals, i van continuar una vegada que les Forces i Cossos de Seguretat van haver d'aplicar la força davant la resistència mostrada pels congregats en els diferents col·legis electorals", afegeix la Guàrdia Civil.