Busquets compleix 100 partits amb la Selecció

El català ja és un dels grans de la Selecció.





El jugador del FC Barcelona, Sergio Busquets, ha arribat als cent partits amb la Selecció Espanyola després de la victòria del conjunt de Lopetegui davant d'Israel per 0-1 a Jerusalem.





El futbolista ja avisava que "seria un partit inoblidable". La veritat és que no va ser el millor regal que va poder tenir, doncs l'encontre va ser insípid i no hi havia res en joc, però la il·lusió personal hi és.





Al cap ia la fi, Busquets té clar que el que cal és "demostrar-ho al camp, amb els companys al vestidor, en els grans esdeveniments", ja que "el que importa és sumar".





"Això dóna mèrit a la nostra classificació. Hem fet una classificació espectacular, només empatant a Itàlia. Té molt de mèrit", ha dit.