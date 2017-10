Montilla demana que es descarti declarar la independència per evitar "grans patiments"

José Montilla vol que es descarti declarar la independència.





L'expresident socialista de la Generalitat José Montilla ha demanat a l'actual president, Carles Puigdemont, que descarti declarar la independència aquest dimarts, per evitar la "etapa de grans patiments" que augura amb una decisió així.

Ho ha fet en una declaració poc abans que Puigdemont comparegui al ple, amb la incògnita de si ha de declarar la independència, un pas que, segons Montilla, posaria en risc a les institucions catalanes i aprofundiria la fractura social i la "fugida empresarial".

Per això, ha instat a Puigdemont tenir coratge i "sentit de país" per dirigir-se als catalans amb franquesa i dir-los que una declaració d'independència suposa un camí sense sortida que només aportaria resultats negatius.

Montilla considera que "hi ha hagut massa silencis i massa ambigüitat per part de la classe dirigent d'aquest país" en relació al procés independentista, i que no s'ha dit prou clar el risc que això comporta.

"Els mateixos impulsors del Brexit, que van difondre informacions inexactes o falses sobre l'impacte econòmic i social d'aquesta decisió, van reconèixer posteriorment que havien exagerat o, simplement, mentit", alerta Montilla, i afirma que molts dirigents britànics que llavors van optar pel silenci es penedeixen de no haver parlat clarament.









I afegeix que el risc a Catalunya és ja evident: "Les advertències sobre la fractura social i la ruptura de la convivència no són 'el discurs de la por'. Constatar la gravetat de la fugida empresarial no és el 'discurs de la por'. Alertar sobre la pèrdua d'oportunitats econòmiques per a la nostra societat no és el 'discurs de la por".

Subratlla que hi ha empreses que estan sortint de Catalunya perquè no troben estabilitat ni certesa, i acusa d'irresponsables els que menyspreïn aquest fenomen.

UN SOL POBLE

També fa referència a la societat catalana, i afirma que considerar-la "un sol poble, amb tota la seva diversitat de procedències i d'opinions, ha estat, per al catalanisme, un objectiu assolit fins ara".

"Però avui això s'està trencant. La divisió s'expressa en tots els àmbits de la societat, en les famílies, en el món esportiu, en la vida cultural,... i pot augmentar si no som capaços de canviar el rumb", defensa que expressar aquestes idees no suposa propagar un discurs de la por, sinó que es tracta de ser responsable.

Montilla aposta per abandonar la unilateralitat com més aviat i proposa que la Generalitat i el Govern espanyol "facin esforços reals, no retòrics, de disminució de la tensió a partir d'un compromís explícit i urgent de no adoptar noves decisions que portin al desastre".

Ningú pot ignorar-afegeix que s'està produint una creixent desafecció de molts ciutadans de Catalunya que no consideren les actuals institucions d'autogovern com a seves, i que són molts els catalans no independentistes que demanen canvis i reformes.

El Govern, el Parlament i Puigdemont "no poden ignorar les veus que demanen evitar una nova fugida cap endavant fent una declaració d'independència, tingui aquesta la forma que tingui, ja que només serviria per dificultar encara més un acord".

Reivindica respectar el marc legal i de reconèixer, al mateix temps, que hi ha problemes reals que requereixen una solució política: "La ruptura de la llei és inacceptable. L'immobilisme, també".