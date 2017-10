Un jutge investiga possibles humiliacions a un fill d'un guàrdia civil a un col·legi de La Seu

Un alumne d'un centre educatiu de La Seu d'Urgell hauria sofert humiliacions, insults i fins i tot agressions.











El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de La Seu d'Urgell ha obert una investigació per un presumpte delicte d'incitació a l'odi en el col·legi Mossèn Vives d'aquesta ciutat, després que diverses famílies denunciessin humiliacions al fill d'una agent de la Guàrdia Civil, suposadament incitades pel director i professors, després de l'1-O.





Els pares van denunciar diferents comentaris realitzats per professors, així com actituds presumptament emparades pel director del centre escolar, segons l'acte del jutjat, en el qual es precisa que un dels menors suposadament insultat és fill d'un guàrdia civil.





"Podria ser que els professors i el director del centre educatiu, incitessin de manera directa els seus alumnes (d'edats molt primerenques i en conseqüència emmotllables, màxim per qui ostenta un principi d'autoritat enfront d'ells) a la comissió de fets mínimament concretats dels quals pugui predicar-se la discriminació, l'odi, hostilitat o la violència", diu el document.





"Fins a tal punt existeixen indicis de l'indicat, que segons es relata en la denúncia, un alumne d'aquest centre hauria sofert humiliacions, insults i fins i tot agressions en ser la seva mare membre de la Guàrdia Civil, i ser aquest fet conegut per la resta d'alumnes i professors", continua.





Les denúncies presentades per les famílies en la caserna de la Guàrdia Civil estan datades el 6 d'octubre, l'acte del jutge el dia 9 i la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, per la seva banda, ha assegurat que ni el centre ni els Serveis Territorials de Lleida tenen coneixement de l'obertura d'una investigació per part d'un jutjat.