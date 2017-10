L'FMI ​​demana diàleg en la crisi de Catalunya i adverteix del risc de contagi

Cristina Lagarde, directora de l'FMI





El Fons Monetari Internacional (FMI) ha expressat la seva preocupació davant la incertesa generada per la crisi catalana i ha reclamat diàleg a les parts implicades, advertint de les repercussions econòmiques que podrien arribar a sentir-se en altres països europeus arran d'aquesta situació.





"La situació a Espanya és de molta preocupació", ha declarat en roda de premsa Maurice Obstfeld, economista en cap i director del Departament d'Investigació de l'FMI, subratllant que la crisi oberta provoca molta incertesa.





En aquest sentit, Obstfeld ha demanat a les parts implicades que "no actuïn de manera precipitada" i els ha recomanat negociar, ja que els beneficis seran molt més grans.





Així mateix, qüestionat sobre els potencials riscos que aquesta crisi a Espanya representa per a països veïns com Portugal, l'economista en cap de l'FMI ha assenyalat que "probablement" hauria efectes de contagi per a Portugal, així com per a altres països europeus.





L'última edició de l'informe 'Perspectives Econòmiques Mundials' de l'FMI preveu un creixement de l'economia espanyola del 3,1% el 2017 i del 2,5% un any després, confirmant així els pronòstics publicats el passat mes de juliol per la institució internacional després de la visita dels seus tècnics a Espanya, que ja van ser ratificats la setmana passada en l'informe anual 'Article IV' d'Espanya.





De fet, la cap de la missió de l'FMI per a Espanya, Andrea Schaechter, alertava la setmana passada que les "positives" perspectives actuals per a Espanya podrien veure llastades per "tensions perllongades i la incertesa relacionada amb Catalunya", cosa que podria afectar negativament a la confiança i les decisions d'inversió.