El Consell Europeu demana a Puigdemont evitar la DUI per no fer "impossible" el diàleg

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "respecti" l'ordre constitucional a Espanya i que "no anunciï una decisió" que faci "impossible" el diàleg amb el Govern central, en referència a una declaració unilateral d'independència de Catalunya.





"Fa uns dies li demanava al primer ministre Rajoy que busqui una solució al problema sense l'ús de la força, que busqui el diàleg, perquè la força dels arguments sempre és millor que l'argument de la força", ha dit Tusk durant un debat sobre l'Estat de la Unió vist per les regions en el Comitè de regions de la UE, previ al debat específic sobre Catalunya que celebrarà l'organisme consultiu de la Unió --sense capacitat de decisió que representa les regions.





"Avui li demano a vostè que respecti en les seves intencions l'ordre constitucional i no anunciï o na decisió que fes tal diàleg impossible", ha reblat, dirigint-específicament al president de la Generalitat, a escasses hores sobre el seu esperat anunci sobre els propers passos després l'1-0, generant una gran ovació entre els assistents.





El president del Consell Europeu ha avisat estem en "un moment extraordinari per a Catalunya i per a tot Espanya" i ha reclamat que "la diversitat no ha i no necessita portar al conflicte, deixant clar que les seves conseqüències seran" òbviament dolentes "per" els catalans, Espanya i tot Europa ".





"Busquem sempre el que ens uneix i no el que ens divideix. Això és el que decidirà el futur del Continent", ha reblat.





"Li apel·lo -ha dit Tusk dirigint-se a Puigdemont-- no només com a president del Consell Europeu, sinó també com un ferm defensor de la UE, com a membre d'una minoria ètnica i un regionalista, com un home que sap el que se sent quan et peguen amb una porra de policia, i com a antic primer ministre d'un gran país europeu, en resum com algú que entén i sent els arguments i sentiments de totes les parts ", ha reblat.





La intervenció de Tusk sobre Catalunya s'ha limitat a poc més de dos minuts, però ha generat sonors aplaudiments en tres ocasions.





El ple del Comitè de les Regions de la UE mantindrà un debat específic sobre la situació a Catalunya després del debat sobre l'Estat de la Unió vist per les regions, en què ha intervingut el president del Consell Europeu.





"La crisi actual a Espanya amb els esdeveniments a Catalunya corre el risc d'afectar la Unió", ha avisat per la seva banda el president del Comitè Europeu de les Regions, Karl-Heinz Lambert, que va proposar organitzar un debat "específic" sobre Catalunya després del debat de l'Estat de la Unió vist per les regions.





Lambertz, que ahir ja va apel·lar al diàleg per resoldre la crisi a Catalunya, ha avisat que "tots" han de respectar els valors europeus, inclosos "la democràcia i l'Estat de Dret", però també la solidaritat, la dignitat humana, la llibertat i la igualtat. "Aquests valors i principis han de ser respectats per tots, a tot Europa", ha reblat el belga.