Caixabank i Banc Sabadell també traslladen la seva seu fiscal fora de Catalunya

CaixaBank i Banc Sabadell també han decidit traslladar el seu domicili fiscal fora de Catalunya.





En tots dos casos, el canvi de la seu fiscal es produeix en paral·lel a la decisió de traslladar el seu domicili social a la Comunitat Valenciana, concretament a la ciutat d'Alacant en el cas de Sabadell i de València en el de CaixaBank.





Segons han explicat les fonts consultades, les dues entitats seguirien tributant així l'Impost de Societats a Espanya davant d'una hipotètica independència de Catalunya.





Davant la incertesa política i econòmica que va desencadenar la celebració de l'1-O el passat diumenge i amb l'objectiu de protegir els interessos dels seus clients, accionistes i empleats, així com de garantir l'accés al Banc Central Europeu (BCE), Sabadell i CaixaBank van decidir la setmana passada reubicar la seva seu social fora de Catalunya.





La decisió, en ambdós casos, és pràcticament simbòlica i no implica el trasllat de treballadors cap als nous domicilis socials a Alacant i València.





Des de la consulta independentista, una trentena d'empreses han comunicat el trasllat de la seva seu social fora de Catalunya, entre les quals destaquen com Gas Natural, Colonial i Cellnex, a més de les ja esmentades Sabadell i CaixaBank.





Amb caràcter general, el domicili fiscal del contribuent informa de la residència fiscal i, per tant, del sistema fiscal aplicable; de l'oficina tributària d'adscripció del contribuent; del lloc per a la pràctica de notificacions i del lloc físic concret declarat i vinculant per a l'obligat tributari a l'efecte de procediments administratius i del control fiscal.