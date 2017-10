SegurCaixa Adeslas no cobreix la fiança d'Artur Mas pel 9N

L'asseguradora SegurCaixa Adeslas -integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank- ha rebutjat l'aval a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, per pagar la fiança de 5,2 milions d'euros imposada pel Tribunal de Comptes per la consulta del 9-N.





Segons Mutua Madrileña, la pòlissa de responsabilitat civil que té contractada la Generalitat per als seus empleats no cobreix aquesta situació.





El Tribunal de Comptes va imposar una fiança solidària de 5,25 milions d'euros a Mas; als llavors consellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau, i diversos funcionaris del Govern, amb l'objectiu de garantir el reintegrament a les arques públiques dels diners gastats, en cas que siguin finalment condemnats.





Com a president de la Generalitat en aquells dies, Mas és considerat pel Tribunal de Comptes el màxim responsable i haurà d'assumir en primera persona els 5.251.948,17 de la fiança si els altres denunciats, entesos com a subordinats, no aporten el que els correspon .





Mas té de termini fins a la setmana del 18 d'octubre per dipositar la fiança imposada pel Tribunal de Comptes per la utilització de fons públics per a la consulta sobiranista del 9 de novembre de al 2014.