Interior reforça la presència policial en aeroports, fronteres i edificis de l'Estat a Catalunya

El Ministeri de l'Interior ha ordenat a les últimes hores un increment de la presència policial en aeroports, estacions de trens, passos fronterers i edificis i infraestructures de l'Estat a Catalunya davant la compareixença d'aquesta tarda al Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont , per donar compte dels resultats del referèndum de l'1-O que podria comportar la declaració d'independència.





El desplegament, segons fonts policials, s'ha dut a terme en diferents punts de la geografia de Catalunya considerats estratègics per a l'Estat. Aquest mateix dimarts, els Mossos d'Esquadra han blindat el parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament, i ha desplegat un "ampli" dispositiu policial davant la previsió de massives concentracions.





El portaveu de la policia catalana, l'inspector Albert Oliva, ha declarat als mitjans que el parc es tanca per garantir que els diputats i treballadors de la cambra puguin accedir al Ple convocat a les 18 hores. Els Mossos desplegaran efectius de les unitats de seguretat ciutadana i antiavalots (Brimo i Arro).





A més de seus oficials com la Delegació del Govern a Barcelona, la Policia Nacional s'encarrega de la direcció de la seguretat d'altres edificis de l'Estat com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'alt tribunal va ordenar ahir el relleu en la supervisió de la vigilància que, fins aleshores, s'havia encomanat als Mossos.





Instal·lacions com l'aeroport del Prat a Barcelona porten des de fa diversos dies amb una vigilància especial d'unitats especials com el Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil davant la previsió que persones afins a l'independentisme compleixin la seva amenaça de prendre el que han anomenat en documents interns com "control del territori".





El GAR de la Guàrdia Civil té com a missió, segons les citades fonts, liderar a l'equip que reforçarà la seguretat de la torre de control i el centre de control de trànsit aeri de l'aeroport del Prat. El GAR, una de les unitats de major prestigi per la seva lluita contra ETA, està especialitzat en executar operacions que comportin gran risc i requereixin una resposta ràpida.





MENTRE SIGUI NECESSARI, A CATALUNYA





Fonts del Ministeri de l'Interior han reiterat en els últims dies el compromís del Govern per frenar la declaració unilateral d'independència, "sense descartar cap mesura dins de l'Estat de Dret". Sobre el reforç policial, insisteixen que no s'ha posat un termini límit: "Estaran el temps que calgui", sostenen.





L'entitat independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha plasmat en els seus documents en els últims anys que a la declaració d'independència haurien de seguir-accions que visualitzin l'exercici de la sobirania com la presa de control de grans infraestructures i de fronteres, ports i aeroports , a més de la seguretat pública o les comunicacions.





La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va cridar dijous passat a analitzar la manera de controlar ports i aeroports per fer efectiva la independència de Catalunya.