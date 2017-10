Macron adverteix que la UE no pot intervenir en el conflicte de Catalunya

El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha avisat que la UE no pot intervenir en la crisi entre els independentistes catalans i la resta d'Espanya, una opció que suposaria tractar "en peu d'igualtat" a ambdues parts. Això sí, ha confiat que hi hagi una sortida pacífica al conflicte.





"Per què Europa, França o Alemanya, no intervenen en l'assumpte català? Perquè Europa està feta per Estats sobirans", ha dit en un debat sobre Europa a la universitat Goethe de Frankfurt (Alemanya).





"Si intervingués en l'assumpte català em s'immiscuiria en els assumptes domèstics espanyols i això és intolerable tant per al president del Govern com per al monarca espanyol", ha afegit.





"Podem dir que Mariano Rajoy ha reaccionat així o aixà ', no em correspon a mi jutjar-lo, però el pas que ha donat Catalunya no s'emmarca en les regles de l'Estat de Dret espanyol", ha prosseguit Macron.





Així, ha defensat que "un Estat veí no pot interferir en aquests assumptes i dir 'vaig a explicar-te com es fa, vaig a fer una mediació". "Això no pot fer-ho ja Europa, no és el paper d'Europa, és Espanya qui ha de fer-ho", ha reblat.





Macron ha explicat que si la UE intervingués això suposaria tractar com iguals al president català, Carles Puigdemont, ja Mariano Rajoy i això a més obriria una caixa de Pandora en altres països europeus. Així, ha deixat clar que, com "cap d'Estat veí i amic", ell no pot "reconèixer en peu d'igualtat" a tots dos, i tampoc poden fer-ho les institucions europees.





En la seva opinió, el que cal és "un cop de força" de dirigents catalans i espera que "es gestioni en pau, de la manera més d'acord amb les nostres pràctiques". És més, està convençut que així serà: "Confio en això per haver parlat molt els uns i els altres", ha afegit.





El president francès també ha dit veure en la situació de Catalunya un "irredemptisme" que té "accents culturals sincers i profunds" que ha dit respectar, però també de vegades un "egoisme econòmic" que li "fa por" i una irresponsabilitat que no comparteix. "Jo no sé, des d'on estic, separar el gra de la palla, així que crec és que és el paper (de Mariano Rajoy)", ha afegit.