Consell de Ministres extraordinari per analitzar els pròxims passos a Catalunya

Consell de Ministres extraordinari.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha convocat aquest dimecres a les 9.00 hores un Consell de Ministres extraordinari per abordar els "pròxims passos" a Catalunya després de l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de suspendre la declaració d'independència durant unes setmanes per buscar la mediació.





Així ho ha anunciat la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en una compareixença al Palau de la Moncloa en què ha criticat durament que Puigdemont vulgui "imposar una mediació" sense "tornar a la legalitat". Segons ha recalcat, el diàleg entre demòcrates s'ha de produir dins de la llei i respectant les regles del joc.





Davant aquesta reunió extraordinària del Consell de Ministres, el mateix Govern ha sol·licitat l'ajornament de les preguntes i interpel·lacions previstes per aquest dimecres a la sessió de control del Congrés, l'inici estava també previst per a les 9.00 hores com cada dimecres. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha endarrerit finalment dues hores de l'inici del Ple.





Sáenz de Santamaría ha assegurat a més que Rajoy està en contacte amb els principals partits polítics perquè vol el "màxim consens" davant els passos que es vagin a donar. De fet, aquesta mateixa nit, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat a Moncloa per tractar amb el cap de l'Executiu com respondre a la compareixença de Puigdemont.









ACTIVACIÓ DE L'ARTICLE 155?





Una de les opcions que està damunt de la taula és l'activació de l'article 155 de la Constitució, que assenyala que el Govern, previ requeriment al president de la comunitat i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, "podrà adoptar les mesures necessàries per obligar a aquella al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general".





Aquest article no estableix terminis per al procediment. Indica que el primer pas és que el Govern faci un requeriment a Carles Puigdemont perquè compleixi les seves obligacions constitucionals i l'interès general, requeriment que des de l'Executiu s'ha apuntat aquests dies que s'aprovaria en Consell de Ministres. La Constitució no imposa terminis perquè el president requerit respongui, però podria ser qüestió d'hores.





Si Puigdemont no atén el que se li exigeix o no respon, és quan l'Executiu pot recórrer al Senat per obtenir la seva autorització per aplicar mesures. El 155 no apunta quines han de ser; afegeix únicament que l'executiu podrà "donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes" per executar-les.





Les mateixes fonts assenyalen que el que es decideixi aplicar a Catalunya també serà aprovat en Consell de Ministres, però tampoc hi ha cap precisió constitucional que hagi de ser així. En qualsevol cas, el Govern ha de lliurar al president del Senat un escrit "en què es manifesti el contingut i abast de les mesures proposades, així com la justificació d'haver-se realitzat el corresponent requeriment al president de la comunitat autònoma i la del seu incompliment per part d'aquesta".





COMISSIÓ GENERAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES





A partir de llavors, la Mesa del Senat lliuraria l'escrit del Govern a la Comissió General de Comunitats Autònomes perquè s'encarregui de l'estudi i debat del que es planteja o crearà una comissió amb membres de diverses d'elles si creu que són més de 1 les afectades per l'assumpte. No obstant això, en la cambra alta sempre s'ha donat per fet que seria aquesta Comissió General la implicada.





L'article 189 del Reglament del Senat, que és el que regula aquest procediment, no indica cap termini per dur endavant els tràmits, però fonts de l'Executiu han mantingut sempre que podria ser ràpid, d'uns dies. La Comissió General requerirà després a Puigdemont que presenti les dades i allegacions que consideri oportuns i que designi, si ho veu convenient, a un representant perquè acudeixi a defensar la seva posició al Senat.





Aquesta Comissió té la peculiaritat que en ella poden participar els governs autonòmics i també l'Executiu, pel que no es descarta que, si es convoca, els Executiu regionals vulguin aprofitar aquest fòrum per participar en el debat.





El Reglament estableix a continuació que en la Comissió es formularà una "proposta raonada sobre si és procedent o no" aprovar el que el Govern li demana i que enviarà la iniciativa al Ple, on haurà de ser de nou debatuda i aprovada per majoria absoluta.





SESSIÓ DE CONTROL





El Govern haurà de fer front avui a onze preguntes ia una interpel·lació relacionades amb la crisi oberta a Catalunya en el Ple de control del Congrés, el primer que se celebra després del referèndum secessionista del passat 1 d'octubre i després de la declaració d'independència suspesa de Carles Puigdemont.









La raó és que el Govern ha demanat al Congrés l'ajornament de les preguntes i interpel·lacions previstes per a aquest dimecres en coincidir amb el Consell de Ministres extraordinari convocat pel president Mariano Rajoy per analitzar la intervenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Davant d'aquesta situació, la presidenta de la Cambra ha endarrerit dues hores de l'inici del Ple.





Però en el ple el PSOE, Podem, Ciutadans, En comú i PNB van registrar la setmana passada cinc preguntes per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que versen exclusivament sobre Catalunya, però la número dos del Govern només respondrà aquest dimecres a dues d'elles.





També estava previst que Sáenz de Santamaría atengués la interpel·lació del PSOE que obria la porta a la seva reprovació , però els socialistes han decidit ajornar-la. La resta d'interrogants relacionats amb el conflicte català els atendran els ministres d'Educació, Sanitat, Interior, Justícia i Afers Exteriors.





SANTAMARÍA RESPONDRÀ A RIVERA I MONTERO





Així, Santamaría contestarà les preguntes que li formularan el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la portaveu d'Units Podem, Irene Montero. El primer l'ha de requerir que valori els esdeveniments succeïts a Catalunya en les últimes setmanes, mentre que la segona li demanarà que expliqui per què rebutgen seure amb el Govern per pactar una mediació, una de les apostes llançades aquesta setmana pel seu grup parlamentari i que el Govern va rebutjar ja de pla.





De la seva banda, el Govern ha reservat dues preguntes per al ministre d'Educació i portaveu del Govern, Í Nigo Méndez de Vigo: la de la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, qui vol conèixer la resposta que el Govern pretén donar al conflicte català , i la del portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, qui preguntarà sobre la disposició de l'Estat espanyol per acceptar una medicació a Catalunya.





Així mateix, Méndez de Vigo serà el destinatari d'una interpel·lació de Ciutadans en què els d'Albert Rivera denuncien el "adoctrinament ideològic" a nens i joves que, denuncien, ha portat a terme el Govern de la Generalitat a favor del referèndum de l'1- O.





PREGUNTES SOBRE L'ACTUACIÓ POLICIAL





El titular d'Interior, Juan Ignacio Zoido, per la seva banda, haurà de fer front a tres interrogants. El socialista Felipe Sicília li demanarà que doni compte de les mesures a adoptar per donar suport als policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya; el portaveu d'En comú, Xavier Domènech, us demanarà si té intenció d'aplicar més mesures d ' "excepcionalitat" per resoldre la crisi catalana; i el diputat del PDeCAT Feliu Guillaumes s'interessarà per les càrregues policials el dia del referèndum.





Els ministres de Sanitat, Dolors Montserrat, de Justícia, Rafael Catalá, i d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, també atendran sengles preguntes de l'oposició. Així, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, pretén que Montserrat "reflexioni" sobre els últims fets esdevinguts en aquestes comunitat, i la diputada del PSC Meritxell Batet buscarà que Catalá parli sobre la voluntat del Govern d'abordar amb diàleg el conflicte.





De la seva banda, el socialista català José Zaragoza pretén que Dastis es pronunciï sobre la reacció internacional al conflicte català i el portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, li demanarà saber com explica el Govern que els postulats del "govern secessionista català" hagin tingut més ressò en els mitjans internacionals que la pròpia defensa de l'Estat de Dret.