Rajoy deixa en mans de Puigdemont l'aplicació de l'article 155 a Catalunya

Mariano Rajoy a la Moncloa.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dimecres que el Consell de Ministres ha decidit dirigir-se formalment a la Generalitat perquè aclareixi si ha declarat la independència de Catalunya com a procediment previ a qualsevol de les mesures que el Govern pot prendre a l'empara de l' article 155 de la Constitució.





ACTIVACIÓ DE L'ARTICLE 155?





Una de les opcions que està damunt de la taula és l'activació de l'article 155 de la Constitució, que assenyala que el Govern, previ requeriment al president de la comunitat i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, "podrà adoptar les mesures necessàries per obligar a aquella al compliment forçós de les dites obligacions o per tal de protegir l'interès general".





Aquest article no estableix terminis per al procediment. Indica que el primer pas és que el Govern faci un requeriment a Carles Puigdemont perquè compleixi les seves obligacions constitucionals i l'interès general, requeriment que des de l'Executiu s'ha apuntat aquests dies que s'aprovaria en Consell de Ministres. La Constitució no imposa terminis perquè el president requerit respongui, però podria ser qüestió d'hores.





Si Puigdemont no atén el que se li exigeix o no respon, és quan l'Executiu pot recórrer al Senat per obtenir la seva autorització per aplicar mesures. El 155 no apunta quines han de ser; afegeix únicament que l'executiu podrà "donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes" per executar-les.





Les mateixes fonts assenyalen que el que es decideixi aplicar a Catalunya també serà aprovat en Consell de Ministres, però tampoc hi ha cap precisió constitucional que hagi de ser així. En qualsevol cas, el Govern ha de lliurar al president del Senat un escrit "en què es manifesti el contingut i abast de les mesures proposades, així com la justificació d'haver-se realitzat el corresponent requeriment al president de la comunitat autònoma i la del seu incompliment per part d'aquesta".





COMISSIÓ GENERAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES





A partir de llavors, la Mesa del Senat lliuraria l'escrit del Govern a la Comissió General de Comunitats Autònomes perquè s'encarregui de l'estudi i debat del que es planteja o crearà una comissió amb membres de diverses d'elles si creu que són més de 1 les afectades per l'assumpte. No obstant això, en la cambra alta sempre s'ha donat per fet que seria aquesta Comissió General la implicada.





L'article 189 del Reglament del Senat, que és el que regula aquest procediment, no indica cap termini per dur endavant els tràmits, però fonts de l'Executiu han mantingut sempre que podria ser ràpid, d'uns dies. La Comissió General requerirà després a Puigdemont que presenti les dades i allegacions que consideri oportuns i que designi, si ho veu convenient, a un representant perquè acudeixi a defensar la seva posició al Senat.





Aquesta Comissió té la peculiaritat que en ella poden participar els governs autonòmics i també l'Executiu, pel que no es descarta que, si es convoca, els Executiu regionals vulguin aprofitar aquest fòrum per participar en el debat.





El Reglament estableix a continuació que en la Comissió es formularà una "proposta raonada sobre si és procedent o no" aprovar el que el Govern li demana i que enviarà la iniciativa al Ple, on haurà de ser de nou debatuda i aprovada per majoria absoluta.