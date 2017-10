El Govern no pot donar com a vàlida la "no declaració d'independència" de Catalunya

El president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, han seguit junts aquesta tarda la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant el Ple del Parlament català per donar compte de la seva estratègia davant l'1 -O.

MÉS INFORMACIÓ Puigdemont proclama la independència de Catalunya sense efectes immediats





L'Executiu de Rajoy, en una primera valoració, ha criticat amb duresa la compareixença de Puigdemont per entendre que no és admissible una declaració implícita d'independència per després deixar-la en suspens de manera explícita, segons fonts de l'Executiu.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat que el Govern "no pot donar com a vàlid" el que ha passat aquest dimarts al Parlament, incloent "la no declaració d'independència" que, al seu parer, ha realitzat Puigdemont.

Als passadissos del Congrés dels Diputats, Catalá ha dit que, a l'espera que conclogui el Ple de la Cambra catalana, el Govern no pot donar com a vàlid el que ha passat.

"No podem donar per vàlid en un marc normatiu una llei que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional, no podem donar com a vàlid un referèndum el recompte ha estat absolutament irregular i tampoc podem donar com a vàlida una no declaració d'independència que es sol·licita la seva suspensió immediatament ", ha manifestat.

Per tant, ha postil·lat el titular de Justícia, "hi ha un conjunt d'elements que, en principi, no podem donar com a vàlids del que ha passat avui".





Rajoy garantia aquest dilluns a la cúpula del Partit Popular que el seu Executiu farà "tot el que faci falta", usant tots els instruments que ofereix la Constitució i el Codi Penal, per impedir la independència de Catalunya .





Amb aquest propòsit, va garantir que prendrà totes aquelles mesures que siguin "necessàries", sense cap al·lusió concreta a l'article 155 de la Carta Magna.