La CUP dóna un mes a Puigdemont per negociar

La CUP decebuda amb l'actuació de Puigdemont al Parlament.





El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acotar en el temps els terminis per negociar amb el Govern central: "Trobaríem normal que fos un límit d'un mes més o menys" .

MÉS INFORMACIÓ Puigdemont proclama la independència de Catalunya sense efectes immediats





En una roda de premsa secundat amb la resta de membres del Secretariat, Arrufat ha deixat clar que la CUP recela de la decisió de Puigdemont de no haver declarat la independència i proclamat la república com "estava acordat".





Ha advertit al president que la confiança dels 'cupaires' al Govern ha quedat "tocada" i ha avisat que traslladarà als seus òrgans la decisió de continuar o no amb la seva activitat al Parlament.

Arrufat ha relatat com una hora abans del ple han rebut la trucada d'Puigdemont que els ha traslladat que "avui no tocava declarar la independència perquè havia rebut pressió i trucades de mediació internacional".





"Ens deia que considerava convenient que, abans de la proclamació de la república, havia d'haver diàleg", ha explicat el líder 'cupaire', que ha aclarit que ells són partidaris de declarar la independència perquè la república és un instrument per poder negociar d'igual a igual.





Així, el president ha comparegut davant el ple sense declarar la independència però ha suspès els seus efectes, cosa que segons la CUP no concorda ni amb el full de ruta ni amb la Llei del referèndum ni amb la voluntat dels que van votar l'1 d'octubre .





Arrufat ha dit no entendre que no es doni compliment a la Llei del referèndum, que exigeix que el Parlament declari la independència 48 hores després de la proclamació oficial dels resultats: creu que no s'ha fet i que el president haurà de explicar-ho a ells ia els ciutadans.





DOCUMENT DE "ESCASSA VALIDESA"





No creu que s'hagi declarat tot i la signatura d'un document sobre la independència que ha tingut lloc en una sala del Parlament després del ple per part dels diputats de JxSí i de la CUP.





Aquest document té "escassa validesa: té validesa política per al dia en què s'aprovi amb tots els seus efectes jurídics, i per això s'ha d'aixecar la suspensió i portar-la a seu parlamentària per fer-la efectiva".





Descontents amb la decisió del president, han dit que estudiaran deixar la seva activitat parlamentària: "Vam venir a donar-li la paraula a la gent ia ser conseqüents amb ella".





Preguntats per la qual cosa faran en cas que Puigdemont no proclami la república en un temps acceptable per als 'cupaires', han explicat que mobilitzaran a la ciutadania per exigir des del carrer.