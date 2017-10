El 'Rei' Messi porta a Argentina al Mundial

Messi celebra la victòria i el passi d'Argentina.





Imaginin-se que li diuen que un equip que ha marcat 16 gols en 17 partits ha de marcar dos gols en 90 minuts a 2.800 metres d'altura. Doncs més que això ha fet Leo Messi aquesta matinada.





Argentina necessitava guanyar i esperar resultats per assegurar-se la classificació al Mundial de Rússia, però als 34 segons de partit l'albiceleste perdia davant Equador, que a la primera jugada del partit s'ha avançat per mitjà de Romario.





La galleda d'aigua freda afecta a tot mortal, però el '10' porta molts anys demostrant que no ho sembla. Al minut 11, menys de 10 minuts després del gol equatorià, Messi ha combinat amb Di María i ha marcat l'empat amb un suau toc de empenya per sota de les cames del porter.





Abans del descans, i després d'un rebuig, el del Barça s'ha plantat a l'àrea i l'ha posat a l'escaire, al pal curt. Golàs.









Amb la victòria a la butxaca, Argentina s'ha relaxat una mica i ha deixat passar els minuts, fins a mitjans de la segona part, on una jugada aïllada ha tornat a tenir Messi com a protagonista, amb un preciós gol de vaselina. Emocionant.

















Al final, amb la resta de resultats en altres països més la victòria albiceleste, Argentina i Messi seran al Mundial. La celebració al vestidor va ser un alleujament per a tots, i els futbolistes es van agermanar amb càntics.









A més, per als interessos del FC Barcelona, d'Ernesto Valverde i del propi Leo Messi, no hi haurà repesca ni viatges interminables de cap a cap del planeta. El crac argentí podrà descansar i seguir amb el planning de temporada.