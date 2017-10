El nombre de nens i adolescents obesos s'ha multiplicat per 10 en els últims 40 anys

El nombre de nens i adolescents de 5 a 19 anys obesos s'ha multiplicat per deu.





El nombre de nens i adolescents de cinc a 19 anys amb obesitat s'ha multiplicat per deu en les últimes quatre dècades, segons ha posat de manifest un estudi realitzat per l'Imperial College de Londres (Regne Unit) i l'Organització Mundial de la Salut ( OMS), publicat a la revista 'The Lancet' amb motiu del Dia Mundial de l'Obesitat.

A més, el treball alerta que si aquesta tendència continua, l'any 2022 hi haurà més nens i adolescents amb obesitat que amb un pes moderat o "severament baix". A aquesta conclusió s'ha arribat després d'analitzar a 130 milions de nois i noies, dels quals 31,1 milions tenien entre 5 i 19 anys i 97,4 més de 20 anys, entre els anys 1975 i 2016.

D'aquesta manera, els investigadors van observar que les taxes d'obesitat van augmentar l'1% el 1975 a gairebé el 6% entre les noies i fins al 8% en els nens en l'any 2016, incrementant-se d'11 milions a 124 milions el nombre de persones amb obesitat amb edats compreses entre els 5 i els 19 anys.

"En les últimes quatre dècades, les taxes d'obesitat en nens i adolescents s'han disparat a nivell mundial i segueixen incrementant-se en els països de baixos i mitjans ingressos. No obstant això, recentment aquestes taxes s'han estabilitzat en les regions amb majors ingressos, si bé els nivells d'obesitat segueixen sent inacceptablement alts ", ha comentat l'autor principal de l'estudi i professor de l'Imperial College, Majid Ezzati.

Aquests increments l'expert els ha atribuït a l'impacte que està tenint l'increment dels preus dels aliments més sans en les famílies i societats més pobres. "Necessitem implantar mesures perquè els productes més sans i nutritius estiguin disponibles a les cases ia les escoles, especialment a les zones més pobres per tal de protegir els nens i adolescents", ha postil·lat.

De fet, s'ha observat que en els països d'ingressos mitjans, inclosos els d'Àsia Oriental, Amèrica Llatina i el Carib, s'ha produït un increment accelerat de la sobrecàrrega com a conseqüència del consum de productes altament processats.

CRISI MUNDIAL DE SALUT

"Aquestes dades posen de manifest, recorden i reforcen la idea que el sobrepès i l'obesitat és una crisi mundial de salut i que seguirà empitjorant a menys que comencem a implantar mesures dràstiques", ha recalcat la coordinadora del programa de vigilància i prevenció poblacional de les malalties no transmissibles (MNT) en l'OMS, Fiona Bull.

Davant de tot això, l'OMS està realitzant una revisió del Pla d'Implementació de l'Obesitat de la Infància Final (ECHO, per les sigles en anglès), en el qual mostra als països mesures "eficaços" per frenar l'obesitat infantil i adolescent. A més, també ha publicat unes directrius en què demana als professionals sanitaris que identifiquin i gestionin els nens i joves amb sobrepès o obesitat.

"L'OMS anima els països a implementar esforços per abordar els escenaris que actualment propicien les possibilitats que els nostres fills pateixin obesitat. Els països han d'aspirar a reduir el consum d'aliments altament processats, grassos i pobres en nutrients, així com disminuir el temps de sedentarisme en el qual els nens, promovent així la seva participació en activitats físiques", ha tancat el doctor Bull.