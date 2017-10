El president d'Agbar demana que Barcelona tingui "veu pròpia" a la qüestió catalana

El president d'Aigües de Barcelona ha expressat el seu suport a l'alcaldessa de Barcelona.





El president d'Aigües de Barcelona, Àngel Simon, ha expressat aquest dimecres el seu suport a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha urgit a tornar al diàleg als governs de Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, i ha demanat que la capital catalana tingui "veu pròpia" a la qüestió catalana.

"Alcaldessa, sàpiga que compta amb nosaltres en aquesta situació decisiva (...). La responsabilitat de Barcelona és mostrar també la via del diàleg als responsables que Catalunya i Espanya segueixin impulsant un futur millor per a tots els que formem part d'aquestes dues realitats enllaçades i complementàries. Els nostres fills ens ho agrairan. Compti amb nosaltres sempre que vulgui obrir vies de diàleg ", ha assegurat Simó en un article d'opinió a 'El Periódico'.

Simon ha considerat que Barcelona ha de tenir veu pròpia en aquesta situació perquè és un símbol del millor de tota la societat, encarnat valors com l'enteniment, el treball en equip, la suma d'esforços, la integració de gent i idees i el respecte a tots els plantejaments: "des de la concòrdia hem guanyat un prestigi que atrau ciutadans i empreses de tot el món. No podem defraudar les expectatives dels que ens han mirat amb admiració des de tots els racons del planeta".

Ha destacat que Agbar porta 150 anys treballant a favor de Barcelona, i per això ha lamentat que "anys de treball en favor de la convivència, la cohesió social i el progrés econòmic puguin, d'un dia per l'altre, veure afectats i encaminar-cap a una situació d'incertesa social i econòmica que vindria acompanyada per un desprestigi internacional, gens favorable al nostre desenvolupament".

"Barcelona i Catalunya no es mereixen perdre el crèdit que s'han guanyat a pols seus ciutadans, les seves institucions i les seves empreses", ha afirmat, i ha afegit que la força de la societat catalana ha estat sempre el diàleg i el consens, per la qual que, cap circumstància, per complicada que sigui, ha de canviar aquest tret.

Per això, ha aplaudit la crida de Colau, així com el de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, de frenar les tensions i seure a dialogar: "Em congratulo de la seva crida per reclamar als actors implicats en aquesta crisi que tornin al seny, el seny ia vetllar per l'interès del conjunt de la societat, sense deixar-se portar per les emocions, pels prejudicis i per visions esbiaixades que no ens representen a tots".









"Barcelona ha de ser escoltada perquè, a més de ser la capital de Catalunya, representa el millor de les dues parts que semblen incapaços d'entendre", ha asseverat Simon, que ha afegit que els catalans porten dues cultures en el seu ADN i que ningú pot demanar que es desprenguin d'una d'elles perquè això implicaria un esquinç per sempre.

Anteposar l'interès GENERAL

Ha reclamat als responsables polítics recuperar l'estabilitat institucional i oferir un horitzó de seguretat i confiança perquè la societat tingui un marc estable que li permeti planificar amb tranquil·litat les seves activitats i les seves vides: "Hem de recuperar la sensació que governem el nostre futur i que tot el que hem construït -amb tenacitat i sentit comú- no s'enfonsarà perquè altres no han estat capaços d'entendre i d'anteposar l'interès general als seus interessos particulars, per molt legítims que siguin".

"Senyora alcaldessa, la nostra companyia sempre ha estat un aliat fidel de Barcelona, sempre ha apostat pel diàleg i sempre ha estat al costat de la ciutat en els moments més difícils", ha recordat Simon a Colau.

Per això, ha urgit a Barcelona a fer passos de gegant en moments de dificultat de la mà dels ciutadans, i també de les empreses i el seu teixit comercial: "Companyies tenaços i compromeses, algunes centenàries, que han treballat colze a colze amb tots els agents i actors per fer-la evolucionar i situar-la en primera línia de les ciutats globals. Barcelona és un referent en el món gràcies a l'esforç de tots i no ens podem permetre dilapidar aquest capital", ha finalitzat.