Els presidents de l'ANC i Òmnium van tenir un "paper essencial" en el pla independentista

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha insistit en la competència d'aquest tribunal per investigar el delicte de sedició pels incidents ocorreguts a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre perquè no es tracta d'uns fets aïllats.





La magistrada creu que s'emmarquen dins d'una estratègia complexa en la qual els investigats en la causa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tenien un "paper essencial" i amb la qual buscaven posar en marxa el full de ruta dissenyat per arribar a obtenir la independència de Catalunya.





Així respon la titular del Jutjat Central d'Instrucció 3 a la sol·licitud presentada pels imputats Sànchez i Cuixart, presidents del Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, respectivament, que s'inhibís a favor dels jutjats d'instrucció de Barcelona amb el argument que el delicte de sedició no és competència de l'Audiència Nacional.





Davant els arguments de Sànchez i Cuixart que se'ls atorga una "hipotètica voluntat en els fets del 20 de setembre" amb la qual sustentar la investigació per sedició, la jutgessa contesta que la seva decisió de imputar-los "part d'una realitat que ja es exposava "en la denúncia de la Fiscalia i que s'ha confirmat amb els atestats elaborats per la Guàrdia Civil.





AL MARGE DE LA LLEI





"La finalitat última de les mobilitzacions era la d'aconseguir la celebració del referèndum per aconseguir la proclamació d'una república catalana independent d'Espanya, sent conscients els intervinents que desenvolupen una actuació al marge de les vies legals impedint l'aplicació de l'ordenament jurídic en la seva conjunt i, en particular, de la norma fonamental de tots els espanyols, la Constitució", indica la interlocutòria de la magistrada.





Per exemplificar això, Lamela recorda en l'escrit les paraules que van pronunciar Sànchez i Cuixart davant els manifestants el dia 20 de setembre, instant-los a continuar amb la mobilització:





"L'1 d'octubre votarem; si ens treuen les urnes, les construirem", va dir el president de l'ANC. "Que ningú es vagi a casa, serà una nit llarga i intensa", va afirmar el dirigent d'Òmnium.





Però a més, la magistrada ressalta que "la nova informació obtinguda" permet concloure que els fets ocorreguts els citats dies "no suposen un fet aïllat com volen fer semblar" els investigats, sinó que "s'emmarquen dins d'una estratègia complexa amb la qual des fa temps col·laboren "Sànchez i Cuixart," en execució del full de ruta dissenyat per arribar a obtenir la independència de Catalunya i on tots dos formen part d'un comitè estratègic amb unes funcions concretes a executar".





"D'aquesta manera, en l'estratègia dissenyada, la seva activitat, després de l'aprovació de les lleis de desconnexió i de la llei de convocatòria del referèndum, resultava essencial per dirigir totes les sinergies independentistes en una mateixa direcció que culminés amb la mobilització de la totalitat de la societat catalana que combregava amb la tesi sobiranista i que aquesta mobilització fora de tal envergadura que pogués arrossegar a la massa d'indecisos", explica Lamela.





Aquesta funció, afegeix l'acte de la magistrada, "estaria dirigida, entre d'altres, per les entitats sobiranistes ANC presidida per Jordi Sànchez i Òmnium Cultural presidida per Jordi Cuixart".





CANVIAR IL·LEGALMENT L'ORGANITZACIÓ DE L'ESTAT





D'altra banda, Lamela insisteix en el seu acte en què efectivament tots els delictes de sedició no s'investiguen a l'Audiència Nacional, però en aquest cas concret el que es persegueix és canviar il·legalment l'organització de l'Estat, tal com ja va apuntar quan va admetre a tràmit la denúncia de la Fiscalia per indagar en els incidents ocorreguts els esmentats dies a Catalunya durant els registres a seus del Govern català els dies previs a la celebració del referèndum d'independència.





Segons explica la jutge, els arguments aportats per les defenses de Sànchez i Cuixart, amb jurisprudència del Tribunal Suprem, "no desvirtuen els raonaments" que ja es van donar quan va admetre la denúncia.





"Lluny d'això, el que vénen a confirmar és la tesi d'aquesta instructora que no tots els delictes de sedició són competència de l'Audiència Nacional, sinó únicament aquells que, a més d'atemptar contra els béns jurídicament protegits que li són propis, puguin suposar al mateix temps una ofensa contra la forma de govern", subratlla.