El TSJC admet a tràmit la querella de Vox contra el Govern i la Mesa del Parlament

El TSJC ha decidit acumular la querella de Vox a les causes ja obertes contra el Govern i el Parlament.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit --amb l'aval de la Fiscalia - admetre a tràmit una querella presentada pel partit Vox per poder personar-se com acusació popular en les causes obertes contra el Govern de la Generalitat i contra membres de la Mesa del Parlament pel procés independentista.





En un acte, la sala civil i penal del TSJC ha decidit acumular-la a les causes ja obertes : és a dir, la querella contra el Govern s'uneix a la causa que ja investiga la magistrada Mercedes Armes, i la que es dirigeix contra membres de la taula a la qual ja instrueix Maria Eugènia Alegret.





Però el tribunal ha exigit a Vox que pagui una fiança --encara per concretar-- per poder personar-se com acusació.





Així mateix, el TSJC ha rebutjat l'ampliació de la querella que el partit va presentar contra la Sindicatura Electoral de Catalunya, que s'havia confeccionat per al referèndum il·legal d'independència l'1 d'octubre perquè els seus membres no són aforats per aquest tribunal i de moment no veuen "connexitat alguna" amb les causes ja obertes.





La magistrada Mercedes Armes té una causa oberta contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i contra els consellers del Govern per haver signat la convocatòria del referèndum d'independència.





Per la seva banda, Maria Eugènia Alegret investiga la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ia part dels membres de la Mesa de la Cambra catalana per diverses resolucions independentistes dutes i votades al ple.





"Confiem en la independència del poder judicial i que aquest compleixi amb la seva obligació de perseguir el delicte, a diferència de la deixadesa de funcions de l'Executiu de Mariano Rajoy", ha manifestat Abascal després de la presentació de la querella el passat 10 d'octubre.