Governs d'Europa i Amèrica avisen que rebutjaran qualsevol DUI

Suport internacional a la CE després de la intervenció de Puigdemont.





Una desena de Governs d'Europa i Amèrica, tots ells considerats socis properes a Espanya, han reafirmat en les últimes hores el seu suport a la Constitució ia la legalitat espanyola i han avisat que no reconeixeran una declaració d'independència de Catalunya.





Després que el president català, Carles Puigdemont, parlés al Parlament d'una declaració d'independència però d'efectes suspesos per facilitar el diàleg, ha començat un degoteig de comunicats de suport a la posició espanyola, alguns fins i tot donant per fet que el que va fer Puigdemont va ser l'esperada declaració unilateral d'independència.





L'alemany Sigmar Gabriel ha declarat que una declaració d'independència unilateral per part del Govern català seria "irresponsable", i alhora ha assegurat que la solució a la crisi catalana només pot aconseguir-se "en el marc de la Constitució espanyola", ha dit en un comunicat.





A Londres, l'ambaixador espanyol Carlos Bastarreche s'ha reunit amb el secretari d'Estat britànic Alan Duncan, que li ha reiterat el suport britànic a la "unitat d'Espanya, la seva Constitució i l'Estat de Dret".





Des de París, Christophe Castaner, portaveu de l'Executiu francès, ha fet una crida al diàleg "en el marc de la Constitució espanyola" i ha deixat clar que França no vol interferir en "els assumptes interns espanyols".





"Inacceptable declaració unilateral d'independència catalana. La nostra fe en el Govern espanyol, sabrà garantir els drets de tots els ciutadans", ha expressat el ministre d'Exteriors italià, Angelino Alfano, ja acabada la intervenció de Puigdemont en el ple del Parlament.





BRUSSEL·LES DÓNA SUPORT A RAJOY





"Confiem en les institucions espanyoles, el president Rajoy i en totes les forces polítiques que treballen per a una solució dins el marc de la Constitució", ha respost el vicepresident de la Comissió Europea Valdis Dombrovskis a la pregunta de com veu Brussel·les l'anunci d'una declaració unilateral en suspens de la independència de Catalunya.





Dombrovskis, que ha reiterat el "ple respecte" de la Comissió a l'ordre constitucional espanyol, ha conclòs expressant el suport de la institució a "els esforços per superar la divisió i la fragmentació", amb els quals "assegurar la unitat i el respecte de la Constitució espanyola ".





El suport a la posició del Govern espanyol ha arribat també des de Rússia, el Ministeri d'Exteriors ha dit que la situació de Catalunya és "un assumpte intern d'Espanya" i ha confiat que es resolgui "a través del diàleg en estricte compliment de la llei espanyola ".





La Casa Blanca, per la seva banda, va fer dimarts a la nit una primera valoració a través de la portaveu Sarah Sanders que, preguntada per les paraules de Puigdemont, va dir que la posició dels Estats Units no ha canviat des de les paraules del seu president, Donald Trump, que fa dues setmanes va afirmar al costat de Mariano Rajoy que Espanya hauria de seguir unida.





SUPORTS DES IBEROAMÈRICA





Els suports al Govern espanyol han arribat també des Iberoamèrica. "Si tot i el diàleg polític, el govern català declara unilateralment la independència, el Govern de Mèxic, en afecció al dret internacional, no reconeixerà Catalunya com un Estat independent", va dir el canceller mexicà, Luis Videgaray, en un comunicat.





Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Exteriors del Perú ha mostrat el seu rebuig a una declaració unilateral d'independència, "sigui d'efecte immediat o diferit", alhora que ha subratllat que Catalunya no té "dret legítim" al plantejament d ' "un diàleg o mediació ".





També ho ha fet la Cancelleria colombiana: "Manifestem el nostre rebuig a qualsevol declaració unilateral d'independència i confiem en la capacitat del Govern espanyol per defensar l'ordre constitucional i garantir els drets i llibertats de tots els seus ciutadans".





Per la seva banda, la Cancelleria de l'Argentina ha recalcat que "el diàleg és necessari" per trobar "una solució consensuada en el marc de la Constitució espanyola i el respecte a les institucions d'aquest país". El Govern argentí ha manifestat així la seva "plena confiança" en l'Executiu del president espanyol, Mariano Rajoy, per "garantir la unitat d'Espanya i la seva integritat territorial".





Segons han garantit els dos països en els seus comunicats, compten amb importants vincles històrics i "forts llaços d'amistat" amb Espanya, pel que han fet una crida pel diàleg "orientat sempre cap al benestar del poble espanyol".