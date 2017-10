L'Audiència Nacional ja té a punt per a sentència el judici de la trama Pretòria

El tribunal de l'Audiència Naciona l que presideix la magistrada Concepció Espejel ha declarat aquest dimecres 11 d'octubre l isto per a sentència el judici de la trama Pretòria que seu a la banqueta dels acusats a onze persones, entre elles Macià Alavedra i Lluís Prenafeta - -dos exalts càrrecs de l'etapa de Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat-- per tres pelotazos urbanístics a l'àrea metropolitana de Barcelona.





En aquesta última sessió de la vista oral que va arrencar al març, cap dels acusats ha fet ús del seu torn últim de paraula deixant en boca dels seus lletrats la petició de la seva absolució pels fets que van tenir lloc entre 2001 i 2009. En el cas del presumpte capitost, l'empresari Luis García àlies 'Luigi', la seva defensa ha exposat que no va cometre els delictes que li imputa el ministeri fiscal i ha defensat la legalitat de la modificació dels plecs dels projectes.





La fiscal Anticorrupció Ana Conca va elevar la seva petició de presó per al principal acusat a 13 anys de presó i li va imposar una multa de 26 milions d'euros pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, delicte continuat de suborn i falsedat en document oficial . Va dir d'ell que estenia els seus tentacles a tots els ajuntaments de Catalunya, especialment al de Santa Coloma de Gramenet, que manejava "com si fos el mateix alcalde" aconseguint intervenir en les adjudicacions públiques per després portar-se comissions il·legals.





El seu lletrat Cristóbal Martell ha defensat "a tomba oberta" a l'exdiputat del PSC afirmant que, pel que fa a l'Operació Pallaresa aprovada pel consistori de Santa Coloma de Gramenet, la modificació d'usos era perfectament vàlida perquè no es tractava d'un contracte d'obra, tal com s'exposava en el plec de condicions del mateix.





Per això ha defensat la modificació del pla general metropolità i la mediació de l'empresari en la mateixa perquè "en urbanisme ha la iniciativa privada"; de fet, ha dit el lletrat, "és el 90 per cent de la pel·lícula i un instrument d'impuls". Al fil ha negat que el seu defensat cometés blanqueig de capitals perquè les comissions cobrades les declarava en factures.





OCULTACIÓ I BLANQUEIG





"¿Aquesta és l'ocultació? Em turmenta que es parli de blanqueig, està de moda i val per a tot", ha dit Martell, que igualment ha rebutjat la teoria de la fiscal Anticorrupció que aquest va pressionar als tècnics del consistori perquè emetessin informes favorables a la necessitat de canviar els usos per treure l'operació endavant. Respecte d'això ha ressaltat que el secretari de l'Ajuntament Francisco Javier Ezquiaga, va dir en la seva declaració com a testimoni durant el judici que ni tan sols va arribar a conèixer a l'acusat.





A més del lletrat de Luigi també han exposat els seus informes finals la defensa de l'exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, que igualment ha demanat l'absolució del seu client i ha exposat la licitud de la contractació amb l'empresa de neteja Limasa --adjudicataria de la neteja d'edificis i col·legis de la localitat catalana-- malgrat que la fiscal va denunciar que es van produir pagaments en efectiu per obtenir l'adjudicació pública.





Per la seva banda, la representació processal de Manuel Valera, testaferro de Luigi, ha demanat l'absolució del seu client, que s'enfronta a una petició de quatre anys i deu mesos de presó per part del fiscal, afirmant que "el buit probatori és total ".





La seva lletrada ha negat la seva intervenció en els escrits de compravenda d'accions en l'Operació Pallaresa així com haver tingut coneixement de què inversors van participar en la mateixa. El seu interès, ha dit, era merament empresarial tant en aquesta operativa com en la coneguda com Niesma, a Sant Andreu de Llavaneres.





45 MILIONS DEFRAUDATS





La seva defensa ha reconegut que "mai va ocultar" que col·laborés amb l'empresari --a través de la seva empresa de construcciones-- si bé els negocis es van centrar en la promoció immobiliària. Versió que xoca amb la mantinguda pel ministeri fiscal que sosté que Valera va ser testaferro de Luigi i que el va auxiliar "en el desenvolupament de la il·lícita activitat desplegada".





Igualment s'han exposat les seves conclusions els advocats de Manuel Dobarco, exresponsable de l'Espai Públic i Urbanístic del consistori de Santa Coloma i per al qual es demana un any de presó i multa de quatre milions d'euros i la representació processal del també acusat Josep Singla. Aquest últim és l'amo de l'empresa Proinosa que va resultar l'adjudicatària del concurs públic de l'operació Pallaresa, aprovada el 2001 pel consistori català.





El lletrat de Macià Alavedra, exconseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, i Lluís Prenafeta, exsecretari de Presidència, s'ha adherit al manifestat per Anticorrupció que, després d'arribar a un pacte amb els acusats, demana per a ells una pena de presó de dos anys (rebaixa en quatre la petició inicial) per cobrar comissions del quatre per cent en les operacions que jutja l'Audiència Nacional.





Segons el relat del Ministeri Públic, la trama hauria defraudat 45 milions d'euros en tres pelotazos urbanístics desenvolupats a Santa Coloma de Gramenet (Operació Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (operació Niesma) i Badalona, desenvolupada al Port esportiu d'aquesta localitat.