El PSOE rebutja una mediació a Catalunya fora del Congrés i demana reformar la CE

Margarita Robles rebutja la intervenció de mediadors a Catalunya.





El PSOE rebutja una mediació externa per a la crisi a Catalunya perquè considera que la sortida a aquest conflicte ha de treballar-se en el si del Parlament espanyol, on els socialistes han pactat amb el PP iniciar el 2018 el debat sobre la reforma constitucional.





"No necessitem més mediadors que nosaltres, que som els representants de les sobirania popular", ha defensat la portaveu socialista, Margarita Robles, en el debat del ple de la Cambra Baixa sobre la situació a Catalunya.





Robles ha reivindicat que aquest és el "moment de la política" davant els moments tan "difícils i greus" pels quals travessa la democràcia espanyola i ha reclamat començar a buscar solucions a aquest conflicte en la comissió ja creada al Congrés, a instàncies dels socialistes, per estudiar la possible modernització de l'Estat autonòmic.





Un marc de debat en el que podria comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, o els diputats del bloc sobiranista, i els treballs haurien de servir per preparar una futura reforma constitucional.





Precisament aquest dimecres el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat un pacte amb Rajoy pel qual el president es compromet a iniciar en 2018 el diàleg sobre la reforma constitucional, mentre els socialistes li donen el seu suport si decideix aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Després d'aquest pacte entre tots dos, Robles ha fet una intervenció centrada a presentar a la seva formació com un partit d'Estat que, en els seus 140 anys d'història, ha contribuït a l'arribada de la democràcia i la modernitat a Espanya ia la construcció del projecte europeu .





POQUES CRÍTIQUES A RAJOY





Així, les crítiques dirigides a Rajoy s'han limitat a criticar la seva gestió de la jornada de l'1 d'octubre i acusar-lo de no haver entès la realitat catalana, com va demostrar el PP amb el seu recurs d'inconstitucionalitat de l'Estatut.





Però el PSOE, ha assegurat Robles, pensa seguir comportant-se com un partit d'Estat. La portaveu ha recordat l'esperit generós que va caracteritzar els protagonistes de la Transició, de la qual els socialistes se senten "molt orgullosos" i ha apel·lat a aquest esperit per abordar la reforma de la Carta Magna, que el mateix text preveu.





Als independentistes catalans, Robles els ha advertit que en un Estat de Dret no poden "imposar" unes normes a la resta de la societat saltant-se no ja la Constitució espanyola, sinó els propis preceptes de l'Estatut i les regles del dret internacional.





Per aquest motiu, no poden acceptar res del que es derivi de les anomenades lleis de desconnexió, tramitades saltant-se les mínimes regles democràtiques. "Quin país es vol construir quan només el 38 per cent" del cens va participar en el referèndum de l'1 d'octubre ", s'ha preguntat.





Per això Robles ha demanat al Govern català que torni al marc constitucional perquè dins d'ell es pot parlar de tot, fins de la seva pròpia reforma. I en concret ha urgit a Puigdemont a que respongui al requeriment del Govern previ a l'aplicació del 155 pronunciant clarament "a favor dels límits constitucionals i al diàleg dins de la llei".