Jaime García-Legaz, candidat a ser el nou president d'Aena

El consell administració d'Aena es reunirà divendres que ve, 13 d'octubre, per al nomenament de l'exsecretari d'Estat de Comerç i actual president de CESCE, Jaime García-Legaz, com a nou president i conseller delegat d'Aena en substitució de José Manuel Vargas, segons ha confirmat la matriu del gestor aeroportuari, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, titular del 51% del capital del gestor aeroportuari.





El consell d'administració de l'operador aeroportuari té previst nomenar conseller i seguidament president a García-Legaz en la reunió programada per a aquest divendres.





D'acord amb la Llei de societats de capital i la normativa interna d'Aena, els accionistes poden plantejar les seves propostes com a candidats, i en aquest cas, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, com a accionista majoritari ha proposat el seu nomenament.





Fonts sindicals de CESCE van informar que García-Legaz ultima la seva marxa de la companyia asseguradora de crèdit a l'exportació i es prepara per assumir el seu nou càrrec. D'aquesta manera, García-Legaz prendrà possessió de la presidència d'Aena, amb efectes del 16 d'octubre.





García-Legaz substituirà Vargas un cop tancat el conflicte laboral amb els treballadors de seguretat d'Eulen a l'aeroport de Barcelona-el Prat, que va tenir en suspens aquest estiu a milers de passatgers, i amb un preacord tancat amb els sindicats CCOO . , UGT i USO que va desactivar 25 dies de vaga.





Amb aquest nomenament s'elimina la incertesa que va generar la dimissió de Vargas, anunciada públicament el 26 de setembre passat esgrimint "motius personals", després que el Govern hagi rebutjat en diverses ocasions avançar en la privatització de l'empresa.





EL REPTE DE L'EXPANSIÓ INTERNACIONAL





Entre els reptes que ha d'afrontar García-Legaz en el seu mandat es troben potenciar l'expansió internacional de la companyia aprofitant les oportunitats de negoci que sorgeixin a Llatinoamèrica, Europa i Estats Units, fonamentalment, i mantenir els costos a ratlla, després de la decisió del Govern de baixar un 11% les tarifes aeroportuàries fins a 2021, el que limita el creixement dels seus ingressos.





Aena controla el 51% de l'aeroport de Luton (Londres), que és el cinquè major del Regne Unit, i té a més presència en 12 aeroports de Mèxic, dos a Colòmbia i un a Jamaica.





En l'àmbit immobiliari, també té l'opció d'activar el pla que guardava José Manuel Vargas a la recambra per desenvolupar 2.000 hectàrees al voltant dels aeròdroms de Madrid i Barcelona.





García-Legaz ha d'intentar posar en valor la massiva afluència de turistes internacionals a Espanya a través de la xarxa aeroportuària, que segueix batent rècords. Els aeroports de la xarxa d'Aena han registrat el passat mes de setembre més de 25 milions de passatgers, un 8,2% més que en el mateix mes de 2016.





En el primer semestre d'aquest any, AENA va obtenir un benefici net de 460.900.000 d'euros, un 6,3% menys que en el mateix període de 2016; el benefici brut d'explotació (Ebitda) va arribar als 1.054,2 milions d'euros (+ 12,7%) i els ingressos van ascendir 1.732,5 milions d'euros, un 8,4%.





L'únic escull és en matèria salarial. El president d'Aena és l'executiu amb el sou més baix entre les empreses cotitzades de l'Ibex 35, donat el seu caràcter semi-públic.





CURRICULUM





Jaime García-Legaz (Múrcia, 1968) és tècnic comercial i economista de l'Estat, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per CUNEF i Doctor en Economia per la Universitat Complutense de Madrid.





Fins a la seva incorporació a CESCE al novembre de 2016, García-Legaz va ser secretari d'estat de Comerç, president de l'ICEX, president d'Invest in Spain i president de la Fundació CECO.





En la seva trajectòria professional ha ocupat diferents càrrecs en el sector públic com a economista del servei d'estudis del Banc d'Espanya, sotsdirector general de deute públic de la Direcció General del Tresor del Ministeri d'Economia i Hisenda, assessor econòmic del president del Govern, director de l' Gabinet del Secretari d'Estat de Telecomunicacions, director general d'Educació i Benestar del Gabinet del president del Govern i director general d'Estadística de la Comunitat de Madrid. Ha exercit també com a consultor del Banc Mundial, de la Comissió Europea i de l'OCDE.





LLUMS I OMBRES





Vargas, artífex de la sortida a borsa d'Aena, va ser nomenat al gener de 2012 president del gestor aeroportuari a proposta de la llavors ministra de Foment, Ana Pastor. El gestor dels aeroports espanyols va protagonitzar una de les sortides més a borsa d'Europa des de l'any 2011. Després de la seva exitosa estrena al mercat, la companyia va tornar a beneficis en l'any 2013.





Vargas sempre va ser un ferm defensor de la internacionalització de la companyia, primer operador aeroportuari per volum de passatgers, i havia reclamat un major grau de privatització per impulsar encara més la posició estratègica d'Aena, que requereix autorització del Govern per a concórrer a licitacions fora de Espanya.





L'últim desencontre de Vargas amb el Govern va ser a compte del seu intent frustrat de llançar una contraopa sobre Abertis per crear un gegant mundial de concessions d'infraestructures i garantir així la seva espanyolitat. Foment va rebutjar la idea i va donar al trast amb els plans de Vargas d'aprofitar aquesta operació per aconseguir una majoria de participació privada en el capital d'Aena.





Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, i en Dret per la UNED, Vargas va desenvolupar la seva anterior etapa professional abans de col·locar-se al capdavant d'Aena en el grup Vocento, al qual es va incorporar l'any 2000.