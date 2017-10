El verí de la formiga de foc podria servir per tractar la psoriasi

Després del tractament, els animals mostran disminucions en el gruix de la pell.





Científics de la Universitat d'Emory (EUA), han descobert que els compostos derivats del verí de les formigues de foc podrien usar-se per tractar la psoriasi, una malaltia autoimmune incurable, que causa picor o pegats dolorosos de pell engrossida i envermellida.





La investigació, publicada a Nature (en anglès), ha trobat que la solenopsina -el alcaloide que constitueix el principal component tòxic en el verí de les formigues de foc, també conegut com el gènere Solenopsis- té un fort semblant químic a les molècules lipídiques trucades ceramides, que ajuden a protegir la pell.





Les ceramides mantenen la funció de barrera de la nostra pell en ajudar a l'epidermis a retenir la humitat i repel·lir els microorganismes, de manera que es fan servir en una varietat de medicaments tòpics per a la pell, incloent els que s'utilitzen per tractar l'èczema.





Però hi ha un problema amb les ceramides, ja que en algunes circumstàncies, la molècula pot degradar-se i pot produir inflamació, i és aquí és on es fa útil el verí de les formigues de foc. Després d'observar les similituds moleculars entre les solenopsinas i les ceramides, l'equip va desenvolupar dos anàlegs de l'ingredient de verí que semblaven ceramides, però que no tenien la capacitat de convertir-se en aquelles que poden produir inflamació.





En l'assaig amb ratolins, després de 28 dies de tractament, els animals tractats van mostrar disminucions en el gruix de la pell, aproximadament un 30%, en comparació amb el grup de control, i van exhibir al voltant del 50% menys de cèl·lules immunitàries que contribueixen a l'acumulació de la condició d'escates i de la picor a la pell.





Tot i que no es garanteix que aquest tipus d'efectes restauradors es reprodueixin en assajos amb pell humana, però els investigadors tenen l'esperança que podrien ser-ho.