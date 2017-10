Un brot de legionel·la afecta a sis persones majors a Blanes (Girona)

La mitjana d'edat dels afectats pel brot és de 82 anys d'edat.





Un brot de legionel·la ha afectat sis persones d'entre 52 i 92 anys a la localitat de Blanes (Girona), dels quals un d'ells es troba ingressat en estat molt greu, i l'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga el seu origen, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.





La mitjana d'edat dels afectats és de 82 anys d'edat, i tots han requerit ingrés hospitalari, encara que dos han rebut l'alta mèdica, mentre que els altres quatre continuen ingressats.





Totes les persones afectades pel brot tenen una patologia de base o edat avançada i viuen o han estat en el municipi durant el període d'incubació, que va començar a mostrar símptomes entre el 22 de setembre i el 8 d'octubre.





En tres dels casos s'ha pogut recollir una mostra clínica per fer l'estudi molecular, i ara està en curs l'enquesta epidemiològica per part de la Unitat de Vigilància Epidemiològica.





També l'estudi ambiental per part de l'equip territorial de Protecció de la Salut per delimitar les possibles instal·lacions de baix i alt risc presents a la zona i fer la inspecció i recollida i anàlisi de mostres de les mateixes.





TANCAMENT TEMPORAL A BADALONA





Dues instal·lacions esportives de Badalona, han tancat temporalment per presència de legionel·la, després que l'alcaldessa, Dolors Sabater, ha signat un decret d'emergència, en què insta a corregir els dèficits estruturales d'aquests aquipamientos i garantir la salut dels usuaris.





Aquestes mesures implicaran el tancament temporal preventiu del servei de dutxes dels vestidors, així com la renovació del sistema de canonades del Poliesportiu Casagemes i el canvi de caldera al camp de futbol Badalona Sud. L'Ajuntament ha assenyalat que s'utilitzaran partides econòmiques que ja estaven previstes pel Servei d'Esports per "posar al dia aquestes instal·lacions" per controlar la presència de legionel·la.





L'alcaldessa de Badalona ha proposat, també, la creació d'una comissió de seguiment de les obres que es duguin a terme, integrada per representants de l'Ajuntament i de les entitats esportives afectades pels tancaments temporals. A més, el Departament de Salut de l'Ajuntament de Badalona i l'Agència de Salut Pública realitzen ia un seguiment d'aquesta problemàtica, amb l'objectiu de solucionar-la el més aviat possible.