Bimbo, Axa i Applus se sumen a la quarantena d'empreses que abandonen Catalunya

Una quarantena d'empreses ha comunicat que traslladaran la seva seu social fora de Catalunya des que es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre i fins a la data, davant la incertesa generada per la possibilitat que es produeixi una declaració unilateral d'independència.





Aquest dimecres i transcorregudes menys de 24 hores des de les declaracions de Puigdemont han anunciat que deixen Catalunya gairebé una desena de empresas.Axa Vida i Axa Pensions (Axa Espanya), que traslladaran les seves seus socials a Bilbao; Idilia Foods --propietària de marques com Cola Cao, Nocilla, Paladin i Okey--, Clínica Terres de Ponent i Nova Quintàlia (Grup Divina Pastora), que ho faran a València; Bimbo, que canviarà el domicili de les seves societats a Madrid, i Applus, que ho farà també a Madrid.





AXA ESPANYA





El consell d'administració d'Axa Espanya ha aprovat el canvi de domicili social de les entitats Axa Vida i Axa Pensions de Barcelona a Bilbao.





Segons ha informat la companyia aquest dimecres en un comunicat, aquesta decisió ve motivada "per la necessitat de garantir la seguretat jurídica i protegir els interessos dels clients, mediadors, accionistes i empleats davant el context actual a Catalunya".





L'asseguradora ha manifestat que aquests acords representen una acceleració dels processos de fusió d'Axa Vida amb Axa Aurora Vida dins de l'estratègia de simplificació d'entitats legals que la companyia va iniciar a principis d'any.





Axa ha traslladat un missatge de "tranquil·litat i normalitat" a tots els empleats, especialment als que tenen el seu centre de treball a Catalunya, clients, distribuïdors i accionistes.





Ha afegit que el canvi de domicili social d'aquestes entitats no té cap conseqüència en els productes i serveis dels clients ni afectarà els empleats i distribuïdors "ja que activitat continua amb normalitat".





APPLUS





El consell d'administració d'Applus ha acordat per unanimitat traslladar el seu domicili social de Barcelona a Madrid, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Així, el nou domicili social de la companyia s'ubicarà a Madrid, concretament al Parc Empresarial Les Mercès (carrer Campezo 1).





Applus ha assenyalat que aquesta decisió s'adopta amb la finalitat de "mantenir les operacions normals de la companyia" i "protegir el conjunt dels interessos generals de la mateixa".





BIMBO





El consell d'administració de Bimbo també ha acordat traslladar el domicili de les societats amb seu a Catalunya a Les Mercede s (Madrid), des d'on el grup ja dirigeix l'organització a Europa, Àfrica i Àsia, amb l'objectiu de mantenir "la seguretat jurídica necessària per poder seguir treballant amb normalitat ".





Segons un comunicat, la companyia seguirà operant com fins ara a través de les seves oficines i centres de producció situats a Catalunya, Andalusia, Aragó, Cantàbria, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana, així com a través dels seus centres de venda distribuïts per tota la geografia, "que donen feina a més de 6.000 persones".





El grup Bimbo, líder mundial de la panificació de capital majoritàriament mexicà, produeix i comercialitza els seus productes a 24 països de 4 continents.





THE DIGITAL BOX





The Digital Box ha decidit que traslladarà el seu domicili social fora de Catalunya en el cas que tingui lloc una declaració unilateral d'independència, segons ha informat en un comunicat.





La companyia internacional de desenvolupament de plataformes digitals de màrqueting mòbil mouria així la seva seu de Barcelona a València --un destí que encara està barajando-- amb la finalitat de "protegir" als seus clients i de "mantenir la tranquil·litat en un entorn d'incertesa ".





El cofundador de The Digital Box, Massimiliano Brigida, ha destacat que la prioritat de la companyia és la tranquil·litat dels seus clients. "Hem aprovat el canvi de seu si es produeix aquesta declaració unilateral d'independència. Tractem de fer el que creiem que és millor per al futur de la companyia", ha assenyalat.





En qualsevol cas, ha assegurat que la seu física i els seus empleats no notarien aquest canvi, ja que "es mantindria l'operativa exactament igual en tots els estaments de la companyia".





DEGOTEIG CONSTANT





A la jornada anterior, van prendre la mateixa decisió Grup Catalana Occident, Grup Indukern, eDreams Odigeo, Grup Planeta, Sanantur i EDM Gestió. Totes elles traslladaran les seves seus socials a Madrid, a excepció de Sanantur, que ho farà a Màlaga.





Al llarg de dilluns, van ser tretze les companyies que van decidir fer aquest pas. Les primeres van ser Torraspapel (Grup Lecta) i SegurCaixa Adeslas, que mouran les seves seus socials de Barcelona a Madrid; seguides per Pesa (Copasa), que traslladarà la seva a Santiago de Compostel·la; la immobiliària Colonial, que ho farà a Madrid; MRW, a València i la odontològica DVD Dental, també a Madrid. També van comunicar el canvi la societat de valors GVC Gaesco, Cerveses San Miguel (a Màlaga) i Trea Asset Management (a Madrid).





També VidaCaixa i CaixaBank Asset Management --la gestora de fons d'inversió del banc-- traslladar les seves seus socials de Barcelona a Madrid. Abertis també va decidir fer el mateix "en tant es mantingui l'actual situació d'inseguretat jurídica generada per l'actual situació política a Catalunya", després que el seu primer accionista de referència, Criteria CaixaHolding, optés dissabte a portar la seva seu a Palma . Posteriorment, Cellnex --el accionista majoritari és Abertis-- decidir moure la seva seu social a Madrid.