El document signat per les forces independentistes "no té validesa jurídica"

El portaveu de Jutges per a la Democràcia, Ignacio González Vega, ha explicat que el document signat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el seu Govern, els diputats de JxSí (inclosa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell) i de la CUP, amb la voluntat d'una futura independència, "no té validesa jurídica" ja que perquè tingués "conseqüències jurídiques" hauria d'haver estat sotmès a votació amb una majoria suficient.

"Perquè el document tingui algun tipus de conseqüència jurídica hauria d'haver estat sotmès a votació en el ple del Parlament de Catalunya i votat amb una majoria suficient, però no s'ha produït aquesta votació i per tant, no té cap validesa jurídica", ha insistit en declaracions a Europa Press Televisió.





En aquesta mateixa línia, sobre la suposada declaració d'independència d'aquest dimarts i la seva consegüent suspensió durant diverses setmanes per aconseguir una mediació, González ha assegurat que Puigdemont ha declarat la independència de Catalunya "de manera retòrica", i d'aquesta manera, ha manifestat que no té validesa perquè ha estat "suspesa pel Tribunal Constitucional".





Així mateix, des Jutges per a la Democràcia ha assenyalat que la declaració d'independència no només "atacaria a l'Estatut d'Autonomia, sinó també a la Constitució Espanyola", que ha qualificat de "norma suprema de l'ordenament jurídic".





"L'article 2 de la Constitució espanyola estableix la unitat indissoluble de la nació espanyola i l'únic que arriba a reconèixer és el dret a l'autonomia de nacionalitats i regions, però en cap cas el dret a l'autodeterminació d'una part del territori", ha reiterat.





Sobre l'anunci del president del Govern, Mariano Rajoy, després de la reunió extraordinària del Consell de Ministres, en la qual s'ha acordat requerir formalment a la Generalitat si ha declarat la independència de Catalunya, González ha explicat que amb aquest anunci "s'obre la via a la possible aplicació de l'article 155 "mitjançant un requeriment exprés perquè la Generalitat compleixi les obligacions constitucionals.





A més ha assegurat que en cas que el requeriment no és atès, entraria en vigor l'article 155 que suposaria que el Govern hauria de proposar una sèrie de mesures, "que la pròpia Constitució no preveu, per poder reparar aquest interès general que està sent perjudicat ".





"Primer s'ha de saber si Carles Puigdemont ha declarat la independència o no, i en el cas que així fos, el Govern haurà de prendre mesures per evitar que es infringeixi la Constitució", ha conclòs.