Sindicats de Policia demanen sumar a Puigdemont, Junqueras i Forcadell com investigats per sedició

Els sindicats de la Policia Nacional escalfa l'ambient.





Les organitzacions sindicals amb representació a la Policia Nacional han reclamat sumar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresident, Oriol Junqueras, i la presidante de la Taula del Parlament, Carme Forcadell, com investigats en la causa que se segueix a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició pels incidents del 20 i 21 de Barcelona.





Els cinc sindicats policials han presentat dues querelles, a l'Audiència Nacional i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), contra els que consideren responsables d ' "impedir el correcte compliment de les ordres rebudes pels policies nacionals a Catalunya" tant els dies 20 i 21 de setembre a Barcelona com els posteriors fins al 2 d'octubre.





En una acció unitària conjunta, SUP, CEP, UFP, SPP i ASP reclamen sumar així com investigats --abans imputats-- a Puigdemont, Junqueras i Forcadell a la causa que ja se segueix a l'Audiència Nacional per un delicte de sedició contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Traprero, la intendent Teresa Laplana i els presidents de ANC Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





Els sindicats, acusació popular en la causa seguida en el Jutjat Central d'Instrucció nombre tres de l'Audiència Nacional, reclamen així que tots ells siguin imputats per un delicte de sedició pels incidents ocorreguts entre el 20 de setembre i el 2 d'octubre i que , entre altres diligències, se'ls prengui declaració en qualitat d'imputats.





A més, les organitzacions sindicals presentaran "aviat" una altra querella davant el TSJC, com a acusació popular, a la demanen sumar com a imputats en la causa per desobediència en el TSJC a la presidenta del Parlament de Catalunya, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el més gran dels Mossos d'Esquadra i els responsables de ANC i Òmnium Cultural.





En concret, es refereix a les diligències motivades per querelles interposades per la Fiscalia Superior de Catalunya contra els membres del Govern català per la presumpta comissió de delictes de desobediència a mandat judicial i denegació d'auxili judicial en relació amb la desobediència a la suspensió ordenada per el Tribunal Constitucional del referèndum de l'1 d'octubre.





"Aquestes actuacions formen part del conjunt d'accions entodos els àmbits que els sindicats policials representatius estan duent a terme en defensa dels drets i interessos dels policies que han participat en els dispositius en els darrers dies a Catalunya, entenent que han estat directament afectats i perjudicats per fets que a més d'un altre tipus de retrets, mereixen el retret legal corresponent ", aclareixen en un comunicat conjunt.