Els ajuntaments de Badalona, ​​Girona i Manresa, oberts el 12-O

Els ajuntaments de Badalona, Girona i Manresa (Barcelona) no commemoraran la festivitat del 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, i obriran les portes aquest dijous, han explicat fonts dels consistoris.





En el cas de Girona, el govern municipal està liderat per Marta Madrenas (PDeCAT), s'ha ofert als empleats de l'Ajuntament "treballar de manera voluntària" i els que vulguin podran lliurar.





Madrenas treballarà al costat del seu equip a porta tancada, com han fet en els últims dos anys al municipi, del qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser l'alcalde entre 2011 i 2016.









L'alcaldessa ha estat molt crítica amb l'actuació del Govern central i especialment amb les càrregues policials per impedir el referèndum de l'1 d'octubre: la setmana passada va signar dos oficis per anul·lar les relacions protocol·làries amb la Casa Reial i la Delegació del Govern.









L'Ajuntament de Manresa tampoc celebrarà res aquest dijous i l'alcalde, Valentí Junyent (CiU), i els regidors de l'equip de govern en el qual també està ERC "aniran a treballar". Com a Girona, des del consistori s'ha ofert als empleats treballar voluntàriament, tot i que només duran a terme tasques internes i no hi haurà servei d'atenció al públic.









L'Ajuntament de Badalona (Barcelona), liderat per Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú), va informar dimarts que ha organitzat una jornada de portes obertes aquest dijous perquè la ciutadania "pugui accedir lliurement" a l'edifici municipal El Viver.









Aquesta iniciativa arriba després que sis regidors acudissin a treballar el 12 d'octubre de l'any passat tot i la prohibició del Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona, que va suspendre cautelarment la possibilitat que el consistori badaloní obrís.





També estaran oberts la pràctica totalitat d'ajuntaments governats per ERC a Lleida "perquè no tenen res a celebrar".





En els 49 de la Plana i els quatre del Solsonès seran els alcaldes els que obrin les portes dels consistoris, ha explicat el president de la Federació regional d'ERC a Lleida, Carles Comes.





El president de la federació regional del Pirineu, Francesc Viaplana, ha precisat que la major part dels consistoris als Pirineus ja han confirmat també que obriran, com els de Peramola i Coll de Nargó.





L'alcalde de Cervera, Ramon Royes (PDeCAT), ha avançat que ell mateix obrirà l'Ajuntament mentre que el de Mollerussa, Marc Solsona, del mateix partit, ha explicat que ell i els regidors assistiran a actes que tenen programats i l'Ajuntament no oferirà atenció al públic.





L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, també del PDeCAT, ha concretat que el consistori del municipi estarà tancat, encara que ell i alguns regidors de govern tenen reunions de treball al despatx.