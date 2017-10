Cospedal: "Tinc la gairebé completa seguretat que no intervindrà l'exèrcit a Catalunya"

María Dolores de Cospedal abans de participar en la desfilada del 12-O.





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmat tenir la "gairebé completa seguretat" que no serà necessària la intervenció de les Forces Armades a Catalunya.





"Tinc la gairebé completa seguretat que no serà necessària la seva intervenció, però tenen l'obligació d'estar preparades per defensar el seu país, bé sigui dins o fora de les seves fronteres. Jo crec que això no serà necessari", ha afirmat en declaracions a RTVE abans de l'inici de la desfilada militar amb motiu del Dia de la Hispanitat.





Ha precisat que tot i així hi ha moltes accions que poden realitzar les Forces Armades, com a suport logístic o ajuda a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya.





"Les Forces Armades tenen atribuïda la defensa de l'ordre constitucional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial del nostre país, i estan disposades per fer el que sigui menester a les ordres del Govern", ha assenyalat.





Així mateix, ha indicat que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cessa en la seva actitud, el Govern aplicarà l'article 155 de la Constitució a Catalunya: "Si això no és així, el Govern aplicaria el 155, que té per objecte restaurar la llei i la igualtat de drets per a tots els espanyols a Catalunya".





La ministra de Defensa ha afirmat que l'Executiu té previst el que cal fer perquè "una altra cosa no seria lògica", i ha enviat un missatge de tranquil·litat, ressaltant que el Govern "està actuant amb proporcionalitat, però també amb fermesa i en defensa de la legalitat i de l'interès general de tot Espanya".





"Vull traslladar un missatge de tranquil·litat i dir als espanyols que estiguin confiats que el seu govern i les institucions que conformen l'Estat de Dret van a defensar la seva interessos legítims i la igualtat entre els espanyols", ha subratllat.