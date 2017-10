Charlie Hebdo qualifica l'independentisme català de 'idiotesa'

La revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' s'ha posicionat clarament sobre l'independentisme a Catalunya i la qualifica de "idiotesa".

"Els catalans són més idiotes que els corsos" és el títol que acompanya la il·lustració de la portada, en la qual apareixen tres persones encaputxades, armades i exigint un debat.

El titular de l'editorial no deixa marge de dubtes al posicionament de la publicació francesa: 'Idiotez o mort'.

'Charlie Hebdo' compara el moviment independentista català amb un altre moviment violent, el del Front d'Alliberament Nacional de Còrsega, organització armada fundada el 1976 per lluitar per la independència de l'illa i responsable de desenes de aesinatos i centenars d'atemptats.

La revista ja s'ha manifestat en diferents ocasions contra el moviment independentista català usant expressions com "crisi d'histèria", "veu d'opereta" o mitjançant preguntes iròniques com "Com es diu democràcia en català?".

En l'última part de l'editorial s'assenyala que "si hi ha 200 llengües a Europa, per què no crear 200 nous països? I per què no proclamar tantes declaracions d'independència com el nombre de formatges que hi ha a Europa? ".