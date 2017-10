Estats Units es retira de la UNESCO

Els EUA va suspendre el 2011 el pagament de les seves contribucions.





La directora general de la Unesco, Irina Bokova, ha anunciat que els Estats Units ha decidit retirar-se de l'organització, després d'haver suspès ja el 2011 el pagament de les seves contribucions.





La responsable de l'organització de l'ONU per a l'Educació, la Cultura i la Ciència ha assenyalat en un comunicat que el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, li ha notificat oficialment aquesta decisió, que ella "lamenta profundament" i considera "una pèrdua per al multilateralisme"





Per la seva banda, el Departament d'Estat nord-americà ha afirmat que abandona l'organització perquè entén que aquesta ha pres un biaix antiisraelí i precisa “una reforma significativa”. La Casa Blanca ha confirmat que aquesta decisió tindrà efecte a partir del 31 de desembre de 2018.





“Aquesta decisió no s'ha pres a la lleugera i reflecteix la preocupació d'Estats Units amb els creixents endarreriments en els pagaments en la Unesco, la necessitat d'una reforma sistemàtica en l'organització i la tendència antiisraelí contínua en la Unesco”, ha assegurat la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert.





Malgrat la seva retirada com a membre, l'Executiu nord-americà ha expressat el seu desig d'establir una missió permanent com a país “observador” davant l'organització per a l'educació, la ciència i la cultura de les Nacions Unides.