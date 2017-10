Lufthansa invertirà 1.500 milions en la compra de la majoria d'Air Berlin

Lufthansa adquireix gran part de la flota d'Air Berlin





Lufthansa signa aquest dijous un acord per adquirir més de 81 avions d'Air Berlin i contractar 3.000 dels seus empleats, per al què invertirà al voltant de 1.500 milions d'euros, segons ha explicat el conseller delegat de l'aerolínia alemanya, Carsten Spohr.





En una entrevista amb el diari alemany 'Rheinischen Post', Spohr ha anunciat que es tracta d '"una fita en la història de Lufthansa i Air Berlin". Aquesta última es va declarar insolvent el passat 15 d'agost i compta amb una plantilla de 8.000 treballadors i una flota de 144 avions.





Aquest dijous estava previst que finalitzés el termini per a la venda d'Air Berlin, immersa en negociacions amb Lufthansa i la britànica Easy Jet com a úniques candidates per a l'adquisició de part dels seus actius, en un procés que ha de fer front al cessament de les operacions de la segona aerolínia alemanya fixat el 28 d'octubre.





El 15 d'octubre, la segona aerolínia alemanya conclourà els seus vols de llarg radi i el 28 d'aquest mateix mes, com a data límit, posa fi a les seves operacions després de gairebé quatre dècades. Des del punt de vista de Spohr, Air Berlin i altres proveïdors no augmentaran els preus dels bitllets.





Air Berlin va rebre ofertes de Lufthansa per a l'adquisició de la majoria dels seus avions de llarg radi, la filial regional LGW i la filial austríaca Niki, mentre que la companyia de baix cost britànica va presentar una oferta per adquirir entre 27 i 30 avions de la flota d'Air Berlin.





Segons ha explicat el conseller delegat de Lufthansa, no pot adquirir parts encara més grans d'Air Berlin "per raons antimonopoli". Per això, s'espera que l'operador aeri prengui més de 81 avions i contracti 3.000 persones, en la qual cosa invertirà un total de 1.500 milions d'euros.





Només en l'estat federal de Rin del Nord-Westfàlia, el Grup Lufthansa augmentarà en 1.500 els seus llocs de treball, fins al total de 6.500 llocs de treball.





Per la seva banda, l'oferta d'easyJet contempla les tripulacions associades als avions pels quals ha licitat, incloent una gran part dels 'slots' a l'aeroport de Berlín-Tegel, segons va dir el president executiu d'Air Berlin, Thomas Winkelmann.





Des d'un principi, Lufthansa va mostrar la seva disposició a col·laborar amb les autoritats alemanyes a la reestructuració d'Air Berlin i va iniciar les converses per a l'adquisició de parts de la companyia aèria.





Air Berlin va rebre un crèdit de 150 milions del Govern Federal per mantenir les seves operacions, mentre negociava la venda dels seus actius. No obstant, el Govern germànic tancava la porta a una fusió amb Lufthansa.





Diversos empresaris alemanys, entre ells Niki Lauda --expilot de Fórmula 1 i fundador de la filial Niki--, van mostrar el seu interès costat d'algunes companyies aèries com Ryanair --que finalment va decidir retirar-se de la puja--; Condor, filial de Thomas Cook i fins i tot IAG. Després d'analitzar les ofertes, es va fixar un termini per negociar amb Lufthansa i la companyia de baix cost britànica.





MONOPOLI?





L'interès de la primera aerolínia alemanya per adquirir al seu major competidora al mercat nacional va comportar una investigació per part de l'organisme alemany de la competència i atreure les crítiques de Ryanair.





L'operador irlandès va acusar el Govern alemany de gestar "una conspiració evident" juntament amb Lufthansa i Air Berlin perquè el grup alemany adquirís actius del seu rival i segona aerolínia més gran del país, excloent als principals competidors i ignorant la normativa d'ajudes estatals.





L'operació, denunciada per Ryanair davant la Comissió Europea per considerar que és incompatibles amb els ajuts públics, està sent analitzada per Brussel·les, que disposa d'un termini de fins a dos mesos per avaluar la conformitat d'aquest suport públic amb les normes europees.





La compra de part dels actius d'Air Berlin permetria a Lufthansa tenir accés als seus 'slots' d'enlairament i aterratge als aeroports alemanys més concorreguts, com Düsseldorf i Berlín.





A Espanya, Air Berlin ocupa 54 treballadors a la seva seu de Palma. L'aerolínia només manté vols connectant Barcelona, mentre que aquells amb destinació a Balears, Canàries, Alacant i Màlaga són operats per Niki. La companyia alemanya ha designat Pluta per a la seva gestió ordenada en aquest mercat, després de la imminent obertura de tres processos voluntaris d'insolvència a Alemanya. Un informe pericial determinarà si concorre objectivament la situació d'insolvència de la companyia.