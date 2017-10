La planta barcelonina de Farggi-la Menorquina ja no obrirà el dilluns després de l'acord laboral

Una de les botigues de Farggi, al barri del Born, a Barcelona.





La planta de Lacrem (Farggi-la Menorquina) al districte del Poblenou de Barcelona ja no funcionarà el dilluns, després de l'acord laboral assolit aquesta setmana entre la direcció i els treballadors, i el personal d'aquesta planta no afectat per l'ERO s'integrarà al centre de producció de Palau-solità i Plegamans (Barcelona).





Quant als empleats de les oficines de Barcelona no afectats, aniran a les oficines de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). L'empresa ha comunicat que el pacte d'aquesta setmana amb els empleats ha estat "un acord favorable amb els seus treballadors" i ha destacat que el va acceptar el 83% de la plantilla.





Com va informar CCOO, l'afectació de l'ERO a la divisió industrial del Grup Farga s'ha reduït dels 153 treballadors inicials a un màxim de 125, segons l'acord ratificat per la plantilla i pel qual es van desconvocar les jornades de vaga.





La companyia va plantejar l'ERO a finals de setembre, després d'adquirir el 10 d'abril La Menorquina, i afectava inicialment a 153 dels 665 empleats que treballen en els centres de Barcelona, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda -els dos últims , de La Menorquina -.





Lacrem va justificar llavors la mesura que concentra la seva producció a Palau-solità i Plegamans: "La sobrecapacitat de producció de la planta de Barcelona i de Palau-solità i Plegamans, així com la forta estacionalitat en el sector dels gelats, fan necessària la integració de les dues plantes productives ", ha defensat.





Actualment el Grup Farga té una quota de mercat de gelats del 20%, i el negoci global del Grup Farga supera actualment els 140 milions d'euros. És propietari de les marques de gelat Farggi i La Menorquina, així com de les insígnies de retail FarggiCafe i Farga, on opera a través de 60 botigues pròpies i franquiciadas.Farga, on opera a través de 60 botigues pròpies i franquiciades.