El Govern central, disposat a ignorar el que ha passat fins ara a Catalunya

El Govern ccentral considera que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respon al seu requeriment afirmant que no ha declarat la independència de Catalunya això suposaria que el Govern no aplicaria les mesures de l'article 155 i es tornaria a l'escenari anterior al ple del Parlament de els dies 6 i 7 de setembre, en què es van aprovar les lleis de referèndum i de transitorietat -suspendidas pel Tribunal Constitucional--.





Així ho han assenyalat fonts de l'Executiu durant la tradicional recepció al Palau Reial oferta pels Reis amb motiu de la Diada Nacional. Si Puigdemont afirma que no ha declarat la independència, no s'activaria la següent fase de l'article 155 de la Constitució. Aquest article, que requereix l'aprovació del Senat, permet al Govern donar instruccions a les autoritats d'una comunitat autònoma perquè aquesta compleixi les seves obligacions constitucionals.





Això sí, les mateixes fonts han subratllat que la resposta del president català ha de ser clara. El mateix requeriment assenyala que si no hi ha resposta s'entendrà com una confirmació que s'ha declarat la independència.





Les fonts també han admès que hi ha interpretacions diferents sobre si el que va fer Puigdemont dimarts a la tarda al Parlament va ser o no una declaració d'independència. El president va dir que assumia "el mandat" de convertir Catalunya en un Estat independent per després demanar al Parlament que suspengués els efectes de la declaració d'independència, sense que aquest arribés a votar res. Després els diputats de Junts pel Sí i la CUP van signar un text que parlava de la constitució d'una república catalana, però en una sala annexa.





"UNA GRAN OPORTUNITAT"





En tot cas, les mateixes fonts consideren que Puigdemont té "una gran oportunitat" per a "deixar de jugar amb tothom", ara que "la pilota està a la seva teulada". Puigdemont té fins dilluns per respondre al requeriment del Govern que, amb aquest pas, ha posat en marxa l'aplicació de l'article 155. El Govern li dóna un segon termini de tres dies perquè rectifiqui, és a dir, fins al dijous a la matí.





Si fos necessari aplicar el 155 el Govern hauria de demanar autorització al Senat i per això podria celebrar un Consell de Ministres el mateix dijous. No obstant això, altres fonts governamentals apunten que encara que es posin en marxa els terminis no té per què ser amb immediatesa. En tot cas, de moment el president del Govern, Mariano Rajoy, manté en la seva agenda el Consell Europeu dels propers dijous i divendres.





Les fonts consultades també expliquen que el Govern ha tractat d'oferir serietat i claredat, i no deixar que tot segueixi en una nebulosa, i valoren l'acord amb l'oposició perquè transmet estabilitat. A més, han respost a la insistència de Puigdemont en cercar mediadors que no hi ha millor mediació que la del Congrés dels diputats.





El compàs d'espera fins que Puigdemont doni la seva resposta, i certa sensació de no estar ja tan a la vora del precipici han marcat les converses informals durant la tradicional recepció del 12 d'octubre, encara que tots els responsables i exresponsables polítics han afirmat seguir molt preocupats per la situació.





SÁNCHEZ: DEPÈN DE LA RESPOSTA DE PUIGDEMONT





Per al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no és evident encara que vagin a aplicar les mesures del 155, ja que tot dependrà de la resposta de Puigdemont. Això sí, ell mateix diu que fins ara el president català sembla ser l'únic entestat en què s'apliqui, a més del president de Ciutadans, Albert Rivera. Sánchez creu que el millor seria que tot desemboqués en unes eleccions, però l'ideal seria que les convoqués Puigdemont.





Rivera, per la seva banda, es mostrava convençut que el president no farà un pas enrere, tot el més tractarà de "fer xantatge" i buscar algun privilegi. Segons la seva opinió, si el Govern acaba per no aplicar el 155 s'enfadarà als ciutadans.





I mentre Pedro Sánchez saludava que el president del Govern, Mariano Rajoy, hagi assumit la necessitat d'actualitzar la Constitució, Rivera advertia que el PSOE vol la "nació de nacions" i una reforma per acontentar els nacionalistes, no a tots els espanyols . Rivera sí que creu que la situació segueix a la vora del precipici i que si la independència no s'ha declarat és per la pressió que han exercit les empreses deixant Catalunya.