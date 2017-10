El Consell d'Europa condemna l'ús de la força en l'1-O i aposta pel diàleg

La condemna a la violència, la necessitat del diàleg i el respecte a la llei han centrat el debat que ha tingut lloc aquest dijous 12 d'octubre a l'assemblea del Consell d'Europa respecte a la necessitat de trobar una solució política per la crisi a Catalunya .





El recentment nomenat president de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), Hendrik Daems, ha condemnat que no es pot "acceptar la intimidació per les dues parts", alhora que ha criticat els intents de "segregació en bons i dolents ".





En aquest sentit, ha assenyalat que el Consell d'Europa "ha de prendre partit" i "Madrid i Barcelona han d'oferir diàleg, deixant de banda el seu orgull polític i els seus càlculs electorals".





Daems ha assenyalat que la llibertat d'expressió i de reunió és "incompatible" amb la "violència" que van observar el passat 1 d'octubre i ha lamentat que "ni Rajoy ni el Rei" hagin fet referències sobre els fets.





Així mateix, també hi ha hagut veus en defensa de la legalitat, com el "popular" espanyol José Ramón García Hernández o la també "popular" María Concepció de Santa Anna, que ha recordat que la Constitució "defineix a Espanya com una pàtria indivisible". Així mateix, la socialista espanyola Soraya Rodríguez ha alertat de la "situació dramàtica" ja que "una part del país s'ha saltat la legalitat".





Ganira Pashayeva, de l'Azerbaidjan, ha donat suport a la "integritat territorial" i ha destacat que es tracta d'un problema que "només pot ser resolt en l'imperi de la llei". "Els problemes separatistes poden ser una amenaça per a Europa i el món", ha dit.