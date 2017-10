Rècord de participació en l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Pilar

L'Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Pilar, un dels actes centrals de les festes patronals de la capital aragonesa, ha tornat a batre rècord de participants, amb una estimació d'uns 285.000, als quals cal sumar les persones que han assistit com a públic, més de 200.000, aconseguit en total el mig milió.





Així ho ha explicat el conseller d'Economia i Cultura de l'Ajuntament de Saragossa, Fernando Rivarés, en què ha comparegut acompanyat al costat de la gerent de la societat municipal Saragossa Cultural, Elena Laseca.





L'Ofrena encara no ha finalitzat al tancament d'aquesta edició mentre que ha començat a les 7.00 hores d'aquest 12 d'octubre, avançant-se en mitja hora a l'horari dels últims anys, de manera que també serà de les més llargues.





Rivarés ha precisat que l'estimació s'ha realitzat en funció del nombre d'integrants en cada un dels 704 grups participants, 20 més que l'any anterior i també la xifra més elevada fins ara, així com tenint en compte la superfície per la qual transcorre l'Ofrena.





A la plaça del Pilar, hi ha una estructura de més d'1 5 metres d'alt i 16 d'ample, que ja està completament coberta i que a hores d'ara sosté més de sis tones de flors, si bé la previsió és que s'arribi a les 08:00 tones. Està coronada per una imatge de la Mare de Déu del Pilar, sota la qual s'estén aquest gran mantell floral.





OFRENA MULTICULTURAL





El conseller municipal ha subratllat el "civisme" dels assistents a l'Ofrena de Flors, així com el seu caràcter "multicultural", amb 15 països participants, entre ells Japó, Xina, Bulgaría i Romania, a més de diversos de Llatinoamèrica i amb Costa Rica com a nació convidada, la bandera elaborada amb flors es troba a la part central del mantell.





També ha comentat que "es veu a persones de fora amb el vestit regional aragonès", com tres famílies de raça negra que ell ha vist a la plaça del Pilar. Al seu entendre, a més de l'elevada assistència de participants, aquesta és una de les característiques més destacades d'aquest acte.





Igualment, ha opinat que la decisió de sortejar a tots els grups ha contribuït a agilitar la seva marxa pels carrers del centre de Saragossa. Les flors romandran exposades una setmana i començaran a retirar el dijous, 19 d'octubre.





Les consultes a l'Oficina de Turisme, superen les 20.000. El 82 per cent són d'espanyols --encabezando la llista dels aragonesos, seguits de catalans, madrilenys i valencians-- i el 18 per cent d'estrangers, procedents en primer lloc de Llatinoamèrica i seguits per França.

Rivarés ha esmentat l'increment de consultes per part d'italians, nord-americans i persones procedents de països asiàtics.





D'altra banda, ha indicat que hi ha mil persones treballant en aquesta jornada, a les quals ha agraït la seva tasca, entre els quals es troben jardiners, auxiliars, voluntaris, personal de Protecció Civil, Creu Roja, bombers, Policia Local i membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.