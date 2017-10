La violència de gènere deixa un balanç de set menors assassinats el 2017

L'any 2017 s'ha convertit en l'exercici amb més menors assassinats per violència de gènere exercida contra les seves mares a Espanya des que hi ha registres, segons les dades provisionals del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, actualitzats aquest dimarts 10 d'octubre.





Així, en el que va d'any, han perdut la vida un total de set menors, enfront dels sis que van morir en tot 2013; els quatre de 2014; els quatre de 2015; i l'única víctima mortal registrada a 2016. Prèviament a l'any 2013 no hi ha cap tipus de registre específic sobre aquestes morts perquè aquests menors no es consideraven víctimes de violència de gènere.





En total, en un lustre han mort 22 menors a mans de les parelles o ex parelles de víctimes de violència de gènere. L'última actualització correspon al nadó assassinat amb la seva mare el passat 1 d'octubre a Barcelona.





Totes les víctimes almenys una eren de nacionalitat espanyola i, d'elles, un 43% tenia menys de 3 anys enfront d'un 57 per cent que tenia entre 5 i 12 anys. En el 83 per cent dels casos, l'agressor convivia amb la víctima i en sis dels casos les víctimes eren els fills d'aquestes. De tots els casos, només una de les mares havia presentat denúncia i, encara que va sol·licitar mesures de protecció, no estaven en vigor en el moment del crim. Per regions, Madrid registra dues víctimes mortals i Castella-la Manxa altres dos, mentre que es registra una víctima a Galícia, Catalunya i Andalusia.





Pel que fa al perfil dels agressors cal destacar que la meitat eren espanyols i la meitat estrangers, la majoria entre els 31 i els 50 anys i la meitat es va suïcidar després del crim.





40 DONES ASSASSINADES





A més, durant 2017 un total de 40 dones han estat assassinades a mans parelles o exparelles, set més que fa un any, segons dades oficials també actualitzades a 10 d'octubre. A més, Sanitat manté altres tres casos en investigació. Aquestes víctimes mortals deixen més 19 orfes.





Del total de víctimes, un 20 per cent havia presentat denúncia contra el seu agressor i quatre d'elles tenien ordre de protecció en vigor quan es va cometre el crim. Un 67 per cent eren espanyoles i el 70 per cent tenia entre 21 i 50 anys.





Per comunitats autònomes, Catalunya registra 8 víctimes mortals; seguida d'Andalusia, amb 6; Castella-la Manxa, amb 5; Catalunya, amb 5; Comunitat Valenciana, 4; Canàries, 3; Múrcia, 3; País Basc, 2; Extremadura, 2; Galícia, 1; i Navarra, 1.





Pel que fa als agressors, un 70 per cent eren espanyols i un 60 per cent tenia entre 31 i 50 anys. Nou d'ells es van treure la vida després del crim.