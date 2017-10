El consell d'Europa demana diàleg i respecte a la llei a Catalunya

La fórmula d'Europa per al conflicte a Catalunya.





La condemna a la violència, la necessitat del diàleg i el respecte a la llei han centrat el debat que ha tingut lloc aquest dijous 12 d'octubre a l'assemblea del Consell d'Europa respecte a la necessitat de trobar una solució política per la crisi a Catalunya.

El recentment nomenat president de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), Hendrik Daems, ha assenyalat que la llibertat d'expressió i de reunió és "incompatible" amb la "violència" que van observar el passat 1 d'octubre i ha lamentat que "ni Rajoy ni el Rei" hagin fet referències sobre els fets.

"No podem acceptar la intimidació per les dues parts", ha dit Daems, alhora que ha criticat els intents de "segregació en bons i dolents". En aquest sentit, ha assenyalat que el Consell d'Europa "ha de prendre partit" i "Madrid i Barcelona han d'oferir diàleg, deixant de banda el seu orgull polític i els seus càlculs electorals".

L'italià Sergio Divina, de la Lliga Nord, ha criticat la "errònia i desproporcionada" reacció del Govern espanyol, que segons la seva opinió "s'oposa a qualsevol regla democràtica", de la mateixa manera que també ho ha fet el polític alemany de Die Linke Andrej Hunko.

Així mateix, també hi ha hagut veus en defensa de la legalitat, com el "popular" espanyol José Ramón García Hernández o la també "popular" María Concepció de Santa Anna, que ha recordat que la Constitució "defineix a Espanya com una pàtria indivisible". Així mateix, la socialista espanyola Soraya Rodríguez ha alertat de la "situació dramàtica" ja que "una part del país s'ha saltat la legalitat".

Ganira Pashayeva, de l'Azerbaidjan, ha donat suport a la "integritat territorial" i ha destacat que es tracta d'un problema que "només pot ser resolt en l'imperi de la llei". "Els problemes separatistes poden ser una amenaça per a Europa i el món", ha dit.

ARTICLE 155 I PARTICIPACIÓ CIUTADANA





D'altra banda, també hi ha hagut veus discordants amb la idoneïtat d'aplicar l'Article 155 de la Constitució espanyola, com la de Petra de Sutter, del Grup Socialista, que ha assenyalat que aplicar-lo "és el pitjor que pot passar".

Així mateix, també hi ha hagut peticions relacionades amb el dret a decidir. "La possible sortida és esmenar la Constitució per permetre el referèndum. La llei és important, però la participació ciutadana és més important", ha dit Sutter, que s'ha mostrat a favor d'una "mediació", igual que el també socialista Manuel Tornare, que adverteix de les "derives perilloses" a les quals pot portar la situació. "Està en perill el futur de la península ibèrica i d'Europa", ha indicat.

En aquesta línia, el britànic Roger Gale, del Grup Conservador, s'ha mostrat "convençut" que "el poble català té dret a que s'escolti la seva veu", igual que va ocórrer amb els escocesos al Regne Unit. De la mateixa manera, el canadenc Scott Simms ha recordat l'exemple del Quebec i el referèndum amb el qual "molts problemes" d'aquest territori es van resoldre i, encara que no ha recomanat la via de la consulta, ha apel·lat al diàleg ia la pau.

Per la seva banda, Jokin Lidarratz (ALDE) ha assenyalat que "perquè la legalitat sigui legítima cal escoltar", mentre que el polític de Podem Pau Bustinduy ha advocat pel diàleg i ha fet una crida a la comunitat internacional per "solucionar aquesta crisi".