Mascherano es retirarà de la selecció després del Mundial de Rússia

El 'jefecito' sap que està en el tram final de la seva carrera.





El defensa argentí del FC Barcelona, Javier Mascherano, ha anunciat aquest dijous que el seu cicle amb la selecció argentina acabarà després que es disputi el Mundial de Rússia del proper estiu.





"No hi ha més enllà. El fet de jugar un Mundial i poder intentar tornar a estar en una final del món és una de les poques coses que em poden treure la son", ha dit.





No només és definitiva la decisió sobre l'albiceleste, sinó que a més s'hauria plantejat sospesar la posibilitat de deixar el FC Barcelona a final de temporada.





"Jo encara tinc contracte amb el club, és clar que potser una vegada que acabi la temporada veuré què fer però encara no he parlat amb ningú. Des del Barcelona sempre m'han manifestat que estan contents amb mi, ja hi haurà temps per pensar", ha afegit .





El 'jefecito' ha elogiat, com no podia ser d'altra manera, a Leo Messi després d'una altra actuació memorable davant Equador per classificar-se.





"És important que pugui jugar un altre mundial. Messi és diferent a la resta dels jugadors. Messi és patrimoni de tots. És com els grans artistes, no té una nacionalitat, sinó que pertany a la gent que paga una entrada per veure-ho", ha explicat.