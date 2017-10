La CUP demana per escrit a Puigdemont que proclami ja la república catalana

Els diputats de la CUP després de la suspensió de la proclamació d'independència al Parlament.





La CUP ha remès aquest divendres una carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la qual li exigeix "la proclamació de la república" perquè consideren que és l'única manera per aconseguir que la intervenció d'actors internacionals es faci amb Catalunya reconeguda com subjecte polític.





"Si pretenen seguir aplicant les previsions de l'article 155 de la Constitució espanyola que ho facin amb la república ja proclamada", continua el text, que cita a respondre al requeriment del president del Govern, Mariano Rajoy, situant-se en l'exercici del dret d'autodeterminació.





Així, la CUP considera que respondre al requeriment de qualsevol altra manera suposaria "avalar totes i cadascuna de les seves amenaces, el seu menyspreu i la seva repressió", i tornar a la legalitat constitucional que, segons la formació, una majoria de catalans va decidir trencar.









En la missiva, la CUP ha donat per tancada "l'esperança en la mediació internacional" si aquesta ha tolerat el que han titllat de desplegament militar i les càrregues policials que van deixar a més de 900 persones ferides per voler votar, segons el text.





"Romandre immòbils als seus amenaces, les seves negacions i la seva autoritat, no ens permetrà existir com a poble, no ens permetrà governar-nos ni avançar en la consecució de més drets i llibertats", argumenten, i finalitza que, encara que una eventual república catalana no compta amb el suport d'altres estats i mercats, sí que comptaria amb el suport de la gent.