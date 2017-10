L'Espanyol busca la tercera victòria consecutiva a casa davant el Llevant

Entrenament setmanal de l'Espanyol.





Aquest divendres a les 21 hores, el RCD Espanyol obre la jornada 8 de Laliga a casa davant el Llevant. Els de Quique Sánchez Flores arriben a Cornellà-el Prat després de collir dues victòries en els seus dos últims enfrontaments a casa.





En aquest sentit, el míster espanyolista ja ha destacat la importància que suposa avançar-se al marcador, colpejar primer per poder encarrilar el partit.





En principi, l'onze dels periquitos hauria de ser l'usat en les últimes jornades, amb Jurado com a segon punta i Baptistao en banda. L'única novetat seria Piatti, que sortiria com a titular per davant de Marc Roca.





Per la seva banda, el Llevant arriba a Barcelona després de collir dues derrotes consecutives al Benito Villamarín i davant l'Alabès.





Muñiz té alguna cosa a celebrar, ja que el colombià, Jefferson Lerma, s'ha recuperat de la seva lesió i ha tornat a la convocatòria després de lamentar la lesió de gravetat d'Iván López.